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Sokak ortasında darp etmişti! Pişkin savunma: "Amacım sadece..."

Samsun'un Atakum ilçesinde 32 yaşındaki Damla Korkmaz'ı, sokak ortasında dövüp taciz ettiği öne sürülen 30 yaşındaki Sinan A., tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Sanığın yaptığı savunma pes dedirtti. Korkmaz, "Amacım sadece adres sormaktı. Mağdurun bana vurması sebebiyle refleks olarak vurdum, kendisinden özür diliyorum çok pişmanım" dedi.

Sokak ortasında darp etmişti! Pişkin savunma: "Amacım sadece..."

Samsun’un Atakum ilçesinde sokak ortasında dövüp taciz etmişti. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Damla Korkmaz, yolda yürüdüğü sırada iddiaya göre Sinan Aladağ’ın sözlü tacizine uğradı. Aladağ, ardından kendisine cevap vermeyen Korkmaz'ı darbetti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Korkmaz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Damla Korkmaz'ın darp sonucu yüzünde 2 kırık oluştuğu belirlendi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 7 Mart'ta Sinan Aladağ’ı yakaladı. 12 suç kaydı olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Damla Korkmaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü’nde ameliyat edildi. Yüzüne platin takılan Korkmaz, 8 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyle Sinan Aladağ hakkında 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Hakaret’ ve ‘Cinsel suça teşebbüs’ suçlarından dava açıldı. Bugün görülen duruşmaya Sinan Aladağ tutuklu bulunduğu Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS ile bağlandı. Mağdur Damla Korkmaz ise salonda hazır bulundu.

‘REFLEKS OLARAK VURDUM’

Sanık yaptığı savunmada, “Amacım sadece adres sormaktı. Mağdurun bana vurması sebebiyle refleks olarak vurdum, kendisinden özür diliyorum çok pişmanım” dedi. Sanığın avukatı Burhan Kılınç ise “Müvekkilim sadece adres sormak için yaklaştı. Mağdurun haksız tahriki sonrası omzundan iteklemesiyle kazayla yaralamasına sebebiyet verdi. Hakaret ve cinsel suça teşebbüs suçuna yönelik iddialar sadece mağdur beyanlarından hareketle iddianame hazırlandı. Soyut beyan dışında delil bulunmuyor. Müvekkilin beraatini talep ederiz” diye konuştu.

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SALONDA FENALIK GEÇİRDİ

Mahkemede, “Sanığın üzerine atılı suçları işlediği konusunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut olgular var ise de sanığın suçunu samimi olarak ikrar etmesi ve karartılması muhtemel herhangi bir delil bulunmamasından dolayı herhangi bir tutuklama nedeninin de kalmadığı gibi ilerde verilmesi muhtemel cezayla tutuklamanın ölçülü olmayabileceği göz önüne alınarak sanığın tahliyesine ve sanık hakkında adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi” denilerek duruşma ertelendi.

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Karar sonrası Damla Korkmaz, salonda fenalık geçirdi. Korkmaz, sakinleşmesinin ardından ambulans talebinin bulunmadığını belirterek, adliyeden ayrıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Atakum
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