Sokak ortasında dehşet! Ailesiyle alışverişinden dönerken öldürüldü: 4 yaşındaki oğlu da yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde eşi ve çocuğuyla birlikte market alışverişinden dönen Ömer Akbay'a, bir otomobilden inen 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Başından vurulan 35 yaşındaki Akbay olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıda 4 yaşındaki oğlu ise seken mermiyle bacağından yaralandı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkunç olay, saat 19.30 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Kabakoz Mahallesi 819 Sokak’ta meydana geldi. Eşi ve 4 yaşındaki oğlu ile birlikte market alışverişinden ellerinde poşetlerle dönen Ömer Akbay, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda başından tabancayla vuruldu.

4 YAŞINDAKİ OĞLU DA VURULDU

Akbay’ın oğlunun da bacağına mermi isabet ederken, 2 şüpheli otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Akbay’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bacağından yaralanan çocuk ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, ellerinde poşetlerle eşi ve çocuğuyla sokakta yürüyen Ömer Akbay’a, otomobilden inen 1 kişinin tabancayla ateş açtığı, sonrasında ise yanındaki 1 kişiyle birlikte kaçtığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

