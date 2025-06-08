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Sokak ortasında eşine saldıran adama, çevredekiler müdahale etti! Karşılaştıkları tavır sonrası tepki kadına döndü... O anlar kamerada

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Melih Kadir Yılmaz

Bursa'da uyuşturucu madde etkisi altında olduğu iddia edilen bir adam, yolda eşine şiddet uyguladı. Adamın, eşine şiddet uyguladığını gören vatandaşlar ise adama tepki gösterdi. Kadın ise o sıralarda tepki gören eşini savundu. Vatandaşlar gördükleri tavır sonrası bu kez de kadına tepki gösterdi. Olay kameralara yansırken, ekipler çifti gözaltına aldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen bir erkek, sokak ortasında eşine şiddet uyguladı.

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ŞAHSIN EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞINI GÖRENLER DURUMA MÜDAHALE ETTİ

Olay, çevredeki vatandaşların tepkisine yol açtı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, şahsın eşine fiziksel şiddet uyguladığını gören çevre sakinleri duruma müdahale etti.

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KADIN, KENDİSİNE ŞİDDET UYGULAYAN EŞİNİ SAVUNDU

Ancak kadının, kendisine şiddet uygulayan eşini savunmaya başlaması üzerine bu kez vatandaşlar kadına tepki gösterdi. Bu sırada olay, çevrede bulunan bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İKİSİ DE GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle son buldu. Emniyet güçleri hem saldırgan erkeği hem de kadını gözaltına alarak karakola götürdü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa şiddet
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