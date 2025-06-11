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Sokak ortasında kadını rehin aldı! O anlara kayıtsız kalamayan bir vatandaş tekmeyle saldırganı yere indirdi

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Çiğdem Sevinç

Mersin'de bir şahıs ayrılma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında yere yatırıp bıçak çekerek rehin aldı. Sivil polisin hızla olaya müdahale edip görüştüğü sırada bir vatandaş bıçaklı şahsı arkadan iterek yere düşürdü. Kadının kurtulduğu olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Akdeniz İlçesi Yeni Mahalle 5331 nolu Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şüpheli M.E. boşanma aşamasındaki karısı M.E.'yi sokakta yere yatırıp bıçak çekti. Olay polise bildirilirken çevre sakinleri duruma tepki gösterip müdahale etmek istedi. Bölgeye yakın olan sivil polis ekipleri olaya kısa sürede müdahale etti. Polis bıçaklı koca ile görüşürken vatandaşlardan Günay T., birden şahsın arkasından yaklaşarak onu iteleyip düşürdü. Hem sivil polislerin hem de vatandaşlardan Günay T.'nin müdahalesiyle kadın kurtarıldı. Yerden elinde bıçakla kalkıp beklemeye devam eden M.E.'ye vatandaşlar tepki gösterdi. Bir süre sonra şüpheli koca polis tarafından gözaltına alındı.

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"KADININ ÜZERİNDE KAN VARDI DAYANAMADIM"

Yaşananları İHA Muhabirine anlatan Günay T., "Motorumu servise götürmüştüm, o esnada bağırma sesleri duydum. Hemen sesin geldiği yere gittim. Bir şahıs silahla havaya 3 el ateş etti. Elinde bıçak olan şahıs, kadını yere yatırıp üstünde bekliyordu. Kadının üzerinde kan vardı bende dayanamadım ve adamın arkasına dolanıp arkadan ittim" dedi.

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ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Olay anı ise ise cep telefonu kamarasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elinde bıçakla bekleyen şahsı, Günay T.'nin iteleyerek düşürme anları yer aldı. Görüntülerin devamında ise Günay T.'nin şahsa tepki göstermesi ve sivil polisin bıçaklı şahsı etkisiz hale getirmek için görüşme anları yansıdı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet rehine
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