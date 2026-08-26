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Sokak ortasında katledilmişti! Şerife saldırı öncesi babasını aramış: "Hakan bana zarar verecek"

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Gaziosmanpaşa’da Hakan S. (51) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Şerife Gezer’in (41), saldırıdan kısa süre önce babası Ahmet Gezer'i (67) aradığı ortaya çıktı. O anları anlatan acılı baba, "Beni arayıp 'Hakan önümü kesti, bana zarar verecek' dedi" ifadelerini kullandı. Baba Gezer, olayın kıskançlık nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini de aktardı. İşte detaylar...

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Şemsipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Hakan S., yaklaşık 10 yıl gönül ilişkisi yaşadığı ve 2 yıl önce ayrıldığı Şerife Gezer’in yolda yürüdüğü sırada önünü kesti.

Sokak ortasında katledilmişti! Şerife saldırı öncesi babasını aramış: "Hakan bana zarar verecek" 1

GÖĞSÜNE VE BOYNUNA ATEŞ ETTİ

Hakan S., silahla ateş ederek Gezer’i göğsünden ve boynundan yaraladı. Bilinci kapalı halde özel hastaneye kaldırılan Gezer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinde 2 mermi kovanı buldu.

Sokak ortasında katledilmişti! Şerife saldırı öncesi babasını aramış: "Hakan bana zarar verecek" 2

"HAKAN ÖNÜMÜ KESTİ BANA ZARAR VERECEK"

Polis ekiplerinin bilgisine başvurduğu Şerife Gezer’in babası Ahmet G.'nin ifadesinde "Kızım Şerife ile Hakan S. yaklaşık 10 yıl gönül ilişkisi yaşadı. Yaklaşık 2 yıl önce ayrıldılar ancak Hakan S. kızımın peşini bırakmıyordu. Bugün kızım beni arayıp 'Hakan önümü kesti, bana zarar verecek' dedi. Ardından kızımın yaralandığı bilgisini aldım. Olayı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirmiş olabilir" dediği öğrenildi.

Sokak ortasında katledilmişti! Şerife saldırı öncesi babasını aramış: "Hakan bana zarar verecek" 3

İŞ YERİNDEN ÇIKMADI

Diğer yandan polis ekipleri silahlı saldırının ardından çevredeki bir iş yerine girerek kendisini içeriye kapatan Hakan S. ile müzakere başlattı. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, Hakan S. kontrollü müdahale sonucu gözaltına alındı. Emniyete götürülen Hakan S.’nin 'Kasten yaralama' suçundan 1 kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa
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