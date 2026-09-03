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Sokak ortasında pompalı tüfekle dehşet saçan şahıs yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde, tartıştığı kişinin evinin önüne pompalı tüfekle gelerek çevreye rastgele ateş eden saldırgan, İzmir polisinin başarılı takibi sonucu Torbalı ilçesinde yakalandı.

Sokak ortasında pompalı tüfekle dehşet saçan şahıs yakalandı

Olay, 31 Ağustos'ta Çamlıkule Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden bir kişiyle tartışma yaşayan F.K., husumetlisinin evinin önüne geldi.

POMPALIYLA SOKAK ORTASINDA DEHŞET SAÇMIŞTI

Elindeki pompalı tüfekle sokak ortasında bekleyen şüpheli, "Çık dışarı, sana sıkacağım" şeklinde tehditler savurarak bağırmaya başladı. Daha sonra rastgele ateş ettiği öğrenilen saldırganın tüfeğinden çıkan saçmalar, bir apartmanın kapısına ve sokakta park halinde bulunan birçok araca isabet ederek maddi hasara yol açtı.

Sokak ortasında pompalı tüfekle dehşet saçan şahıs yakalandı 1

POLİSTEN KAÇAMADI, TORBALI'DA YAKALANDI

Silahlı şahsı gören çevre sakinleri büyük panik yaşarken, o korku dolu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin elindeki pompalı tüfekle sokakta bir süre bekleyip tehditler savurduğu, ardından tüfekle birlikte koşarak olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar yer aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın ardından tüfekli saldırganı yakalamak için harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, detaylı bir çalışma yürüterek şüphelinin kimliğini tespit etti. Saldırganın Torbalı ilçesinde bulunduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla F.K.'yi bulunduğu adreste kıskıvrak yakaladı.

Psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen ve gözaltına alınan F.K.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Gözaltı Samsun silahlı saldırı
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