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Girne'deki gemi faciasında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı

Girne'deki gemi faciasında bir kişinin daha cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Girne'deki gemi faciasında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı
Metin Yamaner

Girne-Taşucu seferini yaparken batan Filo Jet isimli katamaran tipi yolcu gemisindeki kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor.

Girne deki gemi faciasında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı 1

"1 KİŞİNİN DAHA NAAŞINA ULAŞILDI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne'de meydana gelen faciada kayıp 19 kişiden birinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Yılmaz, "Bugün itibarıyla bir haber daha almış bulunuyoruz. 1 kişinin daha naaşına ulaşıldı. Vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim." açıklamasını yaptı.

ALABORA OLAN GEMİ

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Girne deki gemi faciasında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı 2

Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı. Batan geminin enkazının, Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldığını açıklamıştı. Üstel, 50 yaşlarında bir erkek yolcuya ait olduğu düşünülen cenazenin kimlik tespitinin yapılacağını belirtmişti.

Girne deki gemi faciasında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı 3

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Anahtar Kelimeler:
gemi Girne
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