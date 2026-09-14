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Yeni nesil suç örgütlerine büyük darbe! 148 adrese eş zamanlı operasyon

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Melih Kadir Yılmaz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni eğitim öğretim yılının başladığı 14 Eylül sabahında ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu. 148 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlar sonucu, 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Bakan Gürlek, "Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır. Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu sabah ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu. Yeni eğitim öğretim yılının başladığı 14 Eylül'de tam 148 eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Yeni nesil suç örgütlerine büyük darbe! 148 adrese eş zamanlı operasyon 1

"SOKAK ÇETELERİNE KARŞI MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde milletimizin huzurunu, şehirlerimizin güvenliğini ve çocuklarımızın geleceğini tehdit eden sokak çetelerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Yeni nesil suç örgütlerine büyük darbe! 148 adrese eş zamanlı operasyon 2

ÜLKE GENELİNDE 'SOKAKLAR GÜVENDE' OPERASYONU BAŞLATILDI

Bugün, milyonlarca evladımızın yeni eğitim öğretim yılı için okullarına döndüğü 14 Eylül sabahında, çocuklarımızın geleceğine göz diken sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde "SOKAKLAR GÜVENDE" operasyonlarını başlattık.

Yeni nesil suç örgütlerine büyük darbe! 148 adrese eş zamanlı operasyon 3

148 EŞ ZAMANLI OPERASYON! 2 BİN 447 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM UYGULANDI

Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, 78 Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi; jandarma ve polis teşkilatlarımızla 148 eş zamanlı operasyon yapıldı.

"MÜCADELEMİZ YALNIZCA SUÇLULARI YAKALAMAKLA SINIRLI DEĞİLDİR"

Uyuşturucudan yağmaya, silah ticaretinden şantaja, kara para aklamadan yasa dışı bahse kadar geniş bir suç yelpazesinde faaliyet gösteren bu suç yapılarına karşı mücadelemiz yalnızca suçluları yakalamakla sınırlı değildir.

Yeni nesil suç örgütlerine büyük darbe! 148 adrese eş zamanlı operasyon 4

"HEDEFİMİZ SUÇ ÖRGÜTLERİNİN SUÇ ÜRETME KAPASİTELERİNİ ORTADAN KALDIRMAKTIR"

Hedefimiz; suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkânlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmaktır. Gençlerimizi sosyal medya üzerinden etkisi altına almaya çalışan, suçu bir güç ve statü unsuru gibi gösteren yapıları yok etmektir.

Yeni nesil suç örgütlerine büyük darbe! 148 adrese eş zamanlı operasyon 5

"ÇOCUKLARIMIZ VE GENÇLERİMİZ SUÇ ÖRGÜTLERİNİN İNSAN KAYNAĞI OLMAYACAKTIR"

Bu kapsamlı operasyonların başarıyla yürütülmesinde büyük bir özveriyle görev yapan 78 Cumhuriyet Başsavcımıza, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın fedakâr mensuplarına teşekkür ediyorum. Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır! Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır!

Suçtan elde edilen güç ve kazanç korunamayacaktır! Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, polis ve jandarma teşkilatlarımız ve ilgili tüm kurumlarımızla birlikte mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

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Akın Gürlek
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