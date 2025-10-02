HABER

Sokakta bıçaklandı, kaçan saldırganı taşla kovaladı

ADANA'da sokakta bıçaklanan kişi, olayın ardından kaçan saldırganı eline aldığı taşla kovaladı. Yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Şehit Mustafa Özbek Caddesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda bu kişilerden biri diğerini yere yatırıp darbettikten sonra bıçakla başından yaraladı. Saldırgan daha sonra kaçtı. Ayağa kalkan yaralı, eline taş alarak saldırganı kovaladı. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

