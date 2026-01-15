HABER

Sokakta kalan aileye devlet sahip çıktı

Hava sıcaklığının eksi derecelerde seyrettiği Şanlıurfa’da sokakta kalan bir aileye Vali Hasan Şıldak'ın talimatıyla Haliliye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sahip çıktı.

Ailenin durumunu sosyal medya hesabından Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak’ı etiketleyerek paylaşan bir vatandaşın çağrısı kısa sürede karşılık buldu.

VAKFA AİT KIŞ EVİNE YERLEŞTİRİLDİLER

Paylaşım üzerine duruma duyarsız kalmayan Vali Hasan Şıldak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkililerine gerekli talimatları verdi. Vali Şıldak'ın talimatı doğrultusunda harekete geçen ekipler, sokakta kalan aileyi bulundukları yerden alarak vakfa ait kış evine yerleştirdi.

Ailenin temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli çalışmalar başlatılırken vatandaşlar sosyal medya üzerinden yapılan hızlı müdahale ve devletin sosyal duyarlılığına teşekkür etti.

15 Ocak 2026
15 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
