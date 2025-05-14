HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sokakta oyun oynuyordu! Servis minibüsünün çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sokakta oyun oynarken servis minibüsünün çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Sokakta oyun oynuyordu! Servis minibüsünün çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı
Begüm Özkaynak

Kaza, saat 17.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Muhlis Yiğit Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.C. idaresindeki 41 P 0480 plakalı servis minibüsü, park edildiği sırada sokakta oyun oynayan M.Y.B.'ya (7) çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü B.C., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
83 yaşındaki hastaya kornea nakledildi83 yaşındaki hastaya kornea nakledildi
Halfeti’de patpat şarampole devrildi:1 ölü, 1 yaralıHalfeti’de patpat şarampole devrildi:1 ölü, 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kaza servis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez: "Verdiğimiz önerge oylanırken, iktidar milletvekilleri salonu terk etti ve Meclis kapandı"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez: "Verdiğimiz önerge oylanırken, iktidar milletvekilleri salonu terk etti ve Meclis kapandı"

Eşini ve 2 çocuğunu kaybetmişti! Mide bulandıran 'ilaç' detayı

Eşini ve 2 çocuğunu kaybetmişti! Mide bulandıran 'ilaç' detayı

Hikmet Karaman, Avrupa'da ilk kupasına koşuyor! Yönettiği takıma çağ atlattı

Hikmet Karaman, Avrupa'da ilk kupasına koşuyor! Yönettiği takıma çağ atlattı

Dev finalde sürpriz kaleci kararı! Herkes ters köşe oldu

Dev finalde sürpriz kaleci kararı! Herkes ters köşe oldu

13 kişiyi yakarak katletmişti: Mavi Çarşı katliamcısı Azime Işık tahliye oldu

13 kişiyi yakarak katletmişti: Mavi Çarşı katliamcısı Azime Işık tahliye oldu

AK Partili isimden gündem yaratacak açıklamalar!

AK Partili isimden gündem yaratacak açıklamalar!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.