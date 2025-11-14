Söke’de üreticilere Kuş Gribi riski uyarısı

Söke İlçe Tarım ve orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Göçmen kuş kaynaklı kuş gribi riski nedeniyle açık alana erişimi olan tüm kanatlı hayvanların gezinti alanı kullanımlarına kısıtlama getirilmiştir. Açıkta yetiştirilen kanatlı hayvanların kapalı barınak ve kümeslere alınması, açık alanda yemleme yapılmaması, yemlik ve sulukların dış ortamda bulundurulmaması ve avcılık faaliyetleri sonucu elde edilen yabani kanatlıların herhangi bir şekilde canlı ve ölü olarak kümes hayvanları ile temas ettirilmemesi konusunda gerekli tedbirlerin alınarak uygulamanın kesintisiz olarak sürdürülmesi gerekmektedir. Kanatlı yetiştiricilerine ilanen duyurulur" dedi.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır