Söke’de yol yenileme hamlesi başladı!

Başkan Arıkan’ın özellikle Pullukçu Sokak ve çevresinde başlatılacağını duyurduğu yol yenileme hamlesi kapsamında ilk etapta Yenicami Mahallesi Filinta, Şakir ve Akay Sokaklarda ekipler sahaya indi. Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda bir yandan mevcut yolların üst kaplaması sökülürken, diğer yandan altyapı hatlarının yenilenmesi için ilgili kurumlarla eş zamanlı çalışma gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Aydın Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilgili kurumlar tarafından bölgede altyapı yenileme işlemleri yapılıyor. Böylece üstyapı çalışmaları öncesinde altyapının da güçlendirilmesi hedefleniyor. Öte yandan, kısa süre önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Söke Belediyesi’ne parke taşı hibesi sağlanmıştı. Başkan Arıkan da bu destekle birlikte kent genelinde yol yenileme çalışmalarının etap etap başlayacağını açıklamıştı. Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, çalışmaların planlanan program doğrultusunda tüm Söke’yi özellikle önemli arterleri kapsayacağını belirterek, vatandaşlardan süreç boyunca gösterilecek anlayış için şimdiden teşekkür etti.