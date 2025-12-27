HABER

Söke’de evin aspiratöründen çıkan yangın korkuttu

Aydın’ın Söke ilçesinde bir evin aspiratöründen çıkan yangın ksıa sürede kontrol altına alındı.Yangın, Söke ilçesi Atatürk Mahallesi Tamer Sokak’ta bulunan bir binanın üçüncü katında meydana geldi.

Aydın’ın Söke ilçesinde bir evin aspiratöründen çıkan yangın ksıa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Söke ilçesi Atatürk Mahallesi Tamer Sokak’ta bulunan bir binanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evin mutfak bölümünde aspiratörden kaynaklandığı belirlenen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Aydın Söke
