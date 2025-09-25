Söke’de yasak avcılığa geçit yok

Aydın’ın Söke ilçesinde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında deniz sahasında yapılan denetimlerde yasaklı av araçları ele geçirildi. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde, kullanımı yasak olan sürütme ağları tespit edilerek zapt edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sürdürülebilir balıkçılık için denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurgulayarak vatandaşları da kurallara uymaya davet etti. Yapılan açıklamada ise "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında İlçemiz deniz sahasında yapılan denetimlerde tespit edilen kullanımı yasak olan sürütme ağları zapt edildi" ifadeleri yer aldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır