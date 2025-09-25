HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Söke’de yasak avcılığa geçit yok

Denizlerde sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak için yapılan denetimlerde, Söke’de yasak sürütme ağları ele geçirildi.

Söke’de yasak avcılığa geçit yok

Aydın’ın Söke ilçesinde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında deniz sahasında yapılan denetimlerde yasaklı av araçları ele geçirildi. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde, kullanımı yasak olan sürütme ağları tespit edilerek zapt edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sürdürülebilir balıkçılık için denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurgulayarak vatandaşları da kurallara uymaya davet etti. Yapılan açıklamada ise "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında İlçemiz deniz sahasında yapılan denetimlerde tespit edilen kullanımı yasak olan sürütme ağları zapt edildi" ifadeleri yer aldı.

Söke’de yasak avcılığa geçit yok 1

Söke’de yasak avcılığa geçit yok 2

Söke’de yasak avcılığa geçit yok 3

Söke’de yasak avcılığa geçit yok 4

Söke’de yasak avcılığa geçit yok 5

Söke’de yasak avcılığa geçit yok 6

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İETT otobüsünde hareketli dakikalar! Küçük kızın gözyaşları: Babası tartışmaya başlayınca...İETT otobüsünde hareketli dakikalar! Küçük kızın gözyaşları: Babası tartışmaya başlayınca...
Yapay zekâ, kanseri ne zaman tedavi edecek?Yapay zekâ, kanseri ne zaman tedavi edecek?

Anahtar Kelimeler:
Söke
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.