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Sol böbrek ağrısı neden olur? Sol böbrek ağrısı nasıl geçer?

Ferhan Petek Ferhan Petek
10.03.2025 16:54
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İnsan vücudunda yer alan çeşitli organlar, farklı nedenlere bağlı olarak ağrı hissi verebilirler. Bu durum bazen bir hastalığın belirtisi bazen de bazı organların vücudun gereksinim duyduğu vitamin ya da minerallerden mahrum kalması nedeniyle oluşan geçici sorular olabilir.

Sol böbrek ağrısı neden olur? Sol böbrek ağrısı nasıl geçer?

İçindekiler

  • Sol böbrek ağrısı nasıl olur?
  • Sol böbrek ağrısı neden olur?
  • Sol böbrek ağrısı ve mide bulantısı neden olur?
  • Sol böbrek ağrısı nasıl geçer? Sol böbrek ağrısına ne iyi gelir?
  • Sol böbrek ağrısı sırta vurur mu?

Vücutta böbreklerin yer aldığı bölgede hissedilen ağrılar, dışarıdan bir etki ile yaşanıyor olabilir. Böbrek ağrıları genelde karın kısmında ve sırtta hissedilir. Bazen bir böbrekte sorunlar görülürken bazen de iki böbrekte birden sorun yaşanabilir. Böyle durumlarda vakit kaybetmeden doktora görünülmeli ve önce ağrının kaynağı tespit edilmelidir.

Sol böbrek ağrısı nasıl olur?

Vücutta böbreklerin yer aldığı kısımda, yan bölgelerde ya da sırta hissedilen rahatsızlık durumu genel olarak böbrek ağrısı şeklinde isimlendirilir. Böbrek ağrısı sol böbrek ağrısı ya da sağ böbrek ağrısı şeklinde her iki tarafta da yaşanabilir. Belirtileri ise şu şekildedir:

  • Sık idrara çıkma
  • Yanlarda ağrı
  • Donuk, sürekli ve ara ara şiddetlenen ağrı hissi
  • İdrarda farklı yoğunluk ya da renk değişimi
  • Sırtın alt bölgesinde aşırı şiddette ağrı hissi
  • İdrar yaparken yanma ve ağrı
  • Kusma
  • Bulantı
  • Kasıklarda ağrı
  • Yorgunluk hissi
  • İdrarda kan görülmesi
  • Sindirim sorunları
  • Baş dönmesi

Sol böbrek ağrısı neden olur?

Sol böbrek ağrısı durumu, genelde bel bölgesinin iki yanında kaburga kemiklerinin hemen alt kısmında hissedilir. Vücudun sağlıklı işlemesi için hayati önem taşıyan böbrekler, kanı filtreler ve atık maddeler ile vücutta oluşan fazla suyu süzer. Bu sayede de idrar oluşumu sağlanır.

Böbreklerde ağrı olmasının nedenlerinden bazıları şunlardır:

  • Dehidrasyon
  • Böbreklerde enfeksiyon oluşması
  • Böbrek taşı oluşumu
  • Böbreklerde kist oluşumu
  • Hidronefroz
  • Kanser
  • Böbreklerde travma ya da yaralanma sebepli hasarların oluşması
  • İltihaplanma
  • Genetik böbrek hastalıkları

Sol böbrek ağrısı ve mide bulantısı neden olur?

Sol böbrek ağrısı ve gaz çoğu zaman mide bulantısı ile birlikte hissedilebilir. Ayrıca kusma durumu da sol böbrek ağrısında çok sık yaşanan bir sorundur. Özellikle böbrek taşı oluşumu söz konusu ise vücudun aşırı bir tepki vermesi mümkün olabilir.

Bu aşırı tepkilerin başında kusma gelir. Sol böbrekte ve bu bölgede ağrı hissetme durumuna genel olarak mide bulantısı ve daha şiddetli olduğu durumlarda kusma da eşlik edebilir. En kısa süre içinde doktora muayene olunmalıdır.

Sol böbrek ağrısı nasıl geçer? Sol böbrek ağrısına ne iyi gelir?

Böbrek ağrısı hissedildiğinde vakit kaybetmeden doktora danışılmalıdır. Bu sayede bir an önce ağrını kaynağı tespit edilir ve buna uygun bir tedavi yöntemi uygulanır. En bilinen tedavi yöntemlerinden ve böbrek ağrısına iyi geldiği bilinen durumlardan bazıları şunlardır:

  • Sıcak kompres
  • Bol su içmek
  • Ağrı kesiciler
  • Bitki çayları
  • Dengeli beslenme düzeni

Sol böbrek ağrısı sırta vurur mu?

Sol böbrek ağrısı genelde böbrek enfeksiyonları, yaralanmalar, çok az su içme ve vücudun günlük su ihtiyacının karşılanmaması, böbrek taşı oluşumu gibi durumlara bağlı olarak yaşanabilir. Çok şiddetli olarak ve başka belirtiler ile birlikte görülebilen böbrek ağrısı vücutta başka bölgelerde ağrılara da neden olabilir.

Sırt ağrısı, sol böbrekte hissedilen ağrıya eşlik edebilir ve sırta ya da diğer bölgelere de vurabilir. Sindirim sorunları da böbrek ağrısına neden olabileceği için aynı zamanda mide kısmında da ağrılar görülebilir.

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