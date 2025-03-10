Sol böbrek ağrısı neden olur? Sol böbrek ağrısı nasıl geçer?

Vücutta böbreklerin yer aldığı bölgede hissedilen ağrılar, dışarıdan bir etki ile yaşanıyor olabilir. Böbrek ağrıları genelde karın kısmında ve sırtta hissedilir. Bazen bir böbrekte sorunlar görülürken bazen de iki böbrekte birden sorun yaşanabilir. Böyle durumlarda vakit kaybetmeden doktora görünülmeli ve önce ağrının kaynağı tespit edilmelidir.

Sol böbrek ağrısı nasıl olur?

Vücutta böbreklerin yer aldığı kısımda, yan bölgelerde ya da sırta hissedilen rahatsızlık durumu genel olarak böbrek ağrısı şeklinde isimlendirilir. Böbrek ağrısı sol böbrek ağrısı ya da sağ böbrek ağrısı şeklinde her iki tarafta da yaşanabilir. Belirtileri ise şu şekildedir:

Sık idrara çıkma

Yanlarda ağrı

Donuk, sürekli ve ara ara şiddetlenen ağrı hissi

İdrarda farklı yoğunluk ya da renk değişimi

Sırtın alt bölgesinde aşırı şiddette ağrı hissi

İdrar yaparken yanma ve ağrı

Kusma

Bulantı

Kasıklarda ağrı

Yorgunluk hissi

İdrarda kan görülmesi

Sindirim sorunları

Baş dönmesi

Sol böbrek ağrısı neden olur?

Sol böbrek ağrısı durumu, genelde bel bölgesinin iki yanında kaburga kemiklerinin hemen alt kısmında hissedilir. Vücudun sağlıklı işlemesi için hayati önem taşıyan böbrekler, kanı filtreler ve atık maddeler ile vücutta oluşan fazla suyu süzer. Bu sayede de idrar oluşumu sağlanır.

Böbreklerde ağrı olmasının nedenlerinden bazıları şunlardır:

Dehidrasyon

Böbreklerde enfeksiyon oluşması

Böbrek taşı oluşumu

Böbreklerde kist oluşumu

Hidronefroz

Kanser

Böbreklerde travma ya da yaralanma sebepli hasarların oluşması

İltihaplanma

Genetik böbrek hastalıkları

Sol böbrek ağrısı ve mide bulantısı neden olur?

Sol böbrek ağrısı ve gaz çoğu zaman mide bulantısı ile birlikte hissedilebilir. Ayrıca kusma durumu da sol böbrek ağrısında çok sık yaşanan bir sorundur. Özellikle böbrek taşı oluşumu söz konusu ise vücudun aşırı bir tepki vermesi mümkün olabilir.

Bu aşırı tepkilerin başında kusma gelir. Sol böbrekte ve bu bölgede ağrı hissetme durumuna genel olarak mide bulantısı ve daha şiddetli olduğu durumlarda kusma da eşlik edebilir. En kısa süre içinde doktora muayene olunmalıdır.

Sol böbrek ağrısı nasıl geçer? Sol böbrek ağrısına ne iyi gelir?

Böbrek ağrısı hissedildiğinde vakit kaybetmeden doktora danışılmalıdır. Bu sayede bir an önce ağrını kaynağı tespit edilir ve buna uygun bir tedavi yöntemi uygulanır. En bilinen tedavi yöntemlerinden ve böbrek ağrısına iyi geldiği bilinen durumlardan bazıları şunlardır:

Sıcak kompres

Bol su içmek

Ağrı kesiciler

Bitki çayları

Dengeli beslenme düzeni

Sol böbrek ağrısı sırta vurur mu?

Sol böbrek ağrısı genelde böbrek enfeksiyonları, yaralanmalar, çok az su içme ve vücudun günlük su ihtiyacının karşılanmaması, böbrek taşı oluşumu gibi durumlara bağlı olarak yaşanabilir. Çok şiddetli olarak ve başka belirtiler ile birlikte görülebilen böbrek ağrısı vücutta başka bölgelerde ağrılara da neden olabilir.

Sırt ağrısı, sol böbrekte hissedilen ağrıya eşlik edebilir ve sırta ya da diğer bölgelere de vurabilir. Sindirim sorunları da böbrek ağrısına neden olabileceği için aynı zamanda mide kısmında da ağrılar görülebilir.