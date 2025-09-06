HABER

Sol şeridi ihlal eden tır ve kamyon sürücülerine para cezası

Adana’da jandarma ekipleri otoyolda şerit ihlali yapan tır ve kamyonlara idari para cezası uyguladı.

Sol şeridi ihlal eden tır ve kamyon sürücülerine para cezası

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma ekipleri Adana Pozantı- Mersin Tarsus otoyolu Tekir mevkiinde 1-5 Eylül tarihleri arasında denetim gerçekleştirdi. Ekiplerin sol şeridi kullanarak kural ihlali yapan tır ve kamyon sürücülerine yönelik dron destekli denetimlerinde bir çok sürücü durduruldu. Şerit ihlali yaptığı tespit edilen tır ve kamyonların sürücülerine idari para cezası uygulandı.

Sol şeridi ihlal eden tır ve kamyon sürücülerine para cezası 1

Otoyol jandarmasının denetimlerine devam ettiği bildirildi.

(İHA)

Adana
