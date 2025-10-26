HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak gösteri uçuşu için Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı

SOLOTÜRK pilotları Anıtkabir semalarındaki çevre tanıma uçuşu kapsamında çeşitli manevralar yaptı.

Vatandaşlar, başkentin birçok noktasında, uçuşu ilgi ve heyecanla takip etti ve SOLOTÜRK pilotlarının yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Çevre tanıma uçuşu, yaklaşık 25 dakika sürdü.

SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 29 Ekim Çarşamba günü saat 14.30'da Kurtuluş Savaşı Müzesi (Birinci TBMM Binası) çevresinde kortej selamlama uçuşu, saat 14.40'ta Anıtkabir ve çevresinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.Kaynak: AABu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin şüpheli tutuklandıAntalya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin şüpheli tutuklandı
ABD'deki Lincoln Üniversitesinin kampüsüne saldırı: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandıABD'deki Lincoln Üniversitesinin kampüsüne saldırı: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Anıtkabir SoloTürk atatürk tbmm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.