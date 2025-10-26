SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı

SOLOTÜRK pilotları Anıtkabir semalarındaki çevre tanıma uçuşu kapsamında çeşitli manevralar yaptı.

Vatandaşlar, başkentin birçok noktasında, uçuşu ilgi ve heyecanla takip etti ve SOLOTÜRK pilotlarının yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Çevre tanıma uçuşu, yaklaşık 25 dakika sürdü.

SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 29 Ekim Çarşamba günü saat 14.30'da Kurtuluş Savaşı Müzesi (Birinci TBMM Binası) çevresinde kortej selamlama uçuşu, saat 14.40'ta Anıtkabir ve çevresinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.