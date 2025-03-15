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  4. Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 41 örgüt üyesi öldürüldü

Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 41 örgüt üyesi öldürüldü

15.03.2025 12:21
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Somali ordusu tarafından Eş-Şebab'ın hedef alındığı hava operasyonlarında 41 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 41 örgüt üyesi öldürüldü

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansından (NISA) yapılan açıklamada, ilk operasyonla orta Şabelle bölgesinde 29, ikinci operasyonda da aşağı Şabelle bölgesinde 12 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Operasyonların, Eş-Şebab’ın kapasitesini azaltmaya yönelik çabaların parçası olduğu belirtilen açıklamada, sivillere örgüt üyelerinin saklandığı bilinen bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

TERÖR ÖRGÜTÜ EŞ-ŞEBAB, SOMALİ'NİN KENAR MAHALLELERİNE SALDIRIYOR

Ulusal basındaki haberlerde, terör örgütü Eş-Şebab üyelerinin, başkent Mogadişu yakınındaki köye saldırdığı belirtildi.

Görgü tanıklarına göre de örgüt üyeleri, aşağı Şabelle bölgesindeki Xaawo Cabdi köyüne saldırı düzenledi.

Örgütün ayrıca Awdheegle bölgesindeki Somali ordusu karargahını hedef alan intihar saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Eş-Şebab'ın 12 Mart'ta Somali'nin güneyinde bulunan Beledweyne kentindeki otele düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Somali
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