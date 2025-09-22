Son 10 yıldaki tam 8 bin doğum.... İstanbul'da 'zorla doğum' skandalı! Gelen ihbarla ortaya çıktı, hastane servisi kapatıldı

İstanbul'daki özel bir hastanede anne adaylarının onayı olmadan ilaçla erken doğum yaptırıldığına yönelik iddialar bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Hastaneyle ilgili soruşturma başlatılırken, son 10 yıldaki 8 bin doğum da incelemeye alındı.

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DUYURDU

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Sancaktepe'deki hastanede henüz doğumu başlamamış annelere bilgileri ve onayları dışında ilaç verilmek suretiyle doğum yaptırıldığı iddiasına ilişkin hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İHBAR GELDİ

Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne, kimlik bilgileri gizli tutulan bir kişi tarafından ihbar içeren e-posta gönderildiğini aktardı.

HAMİLE KADINLARA ZORLA ERKEN DOĞUM YAPTIRMIŞLAR!

Güner'e göre ihbarda Sancaktepe'de faaliyet gösteren özel bir hastanede, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. P.Ç. tarafından henüz doğumu başlamamış annelere bilgileri ve onayları dışında ilaç verilmek suretiyle doğum yaptırıldığı yazıyordu.

SON 10 YILDAKİ 8 BİN DOĞUMU MERCEK ALTINDA

Nefes gazetesinin aktardığına göre bakanlık, şikayetler üzerine son 10 yıldaki 8 bin doğumu incelemeye aldı.

VAJİNAL YOLDAN İLAÇ UYGULANDI

Söz konusu hastanede özellikle "Cytotec" isimli ilacın vajinal yoldan uygulanarak erken doğuma sebebiyet verildiği ileri sürülüyor.

Konuyla ilgili derhal inceleme başlatıldığını ifade eden Güner, "Bu kapsamda, 3 Eylül ile 16 Eylül tarihlerinde İl Sağlık Müdürlüğümüzün denetim ekipleri ve uzman hekimlerin katılımıyla anılan hastanede olağan dışı denetimler gerçekleştirilmiş, konuya ilişkin araştırma yapılmıştır. Hastane personeli ile yapılan görüşmeler ve temin edilen evrakların değerlendirilmesi sonucunda, iddialarla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatılmıştır," ifadelerini kullandı.

HASTANE SERVİSİ KAPATILDI

Adı açıklanmayan hastanenin Kadın Doğum Servisi'nin tedbir amaçlı kapatıldığı belirtildi.

Güner, "Tüm bu süreç içinde olası olumsuzlukların önüne geçmek için ilgili hastanenin 'Kadın Hastalıkları ve Doğum' branşında hasta kabulü 19 Eylül tarihi itibarıyla durdurulmuş, kadın doğum polikliniği, kadın doğum servisi ve doğumhanesinin hizmetleri askıya alınmıştır," diye ekledi.

"Kamu sağlığını ve hasta güvenliğini korumak amacıyla, ilgili hekim hakkında gerekli işlemler başlatılmış, ayrıca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu hassasiyetle takip edilmekte olup gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."