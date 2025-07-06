HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Son 65 yılın en kurak yılı! Barajda 98 günlük su kaldı

İçerik devam ediyor

Hatay'da son 65 yılın en kurak yılının yaşanmasıyla birlikte Yayladağı Barajı'nda su seviyesi yüzde 20'ye geriledi. Kuraklıkla birlikte su seviyesi yüzde 20'ye düşen Yayladağı Barajı'nda 98 günlük su kaldı.

Yağışlı havasıyla bilinen ve Amanos Dağı'nın eteklerinde olmasıyla su bereketinin yaşandığı Hatay'da bu yıl kuraklık yaşanıyor.

SON 65 YILIN EN KURAK DÖNEMİ!

Kış ve ilkbahar mevsiminde yeteri kadar yağış almayan kentte meteoroloji verilene göre son 65 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Geçtiğimiz yıla göre yağışın yüzde 64 azalması nedeniyle Yayladağı Barajı'nda su seviyesi yüzde 20'ye geriledi.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, ilçe merkezi ve 11 mahallenin içme suyunu karşılayan barajda 98 günlük içme suyu kaldığına dikkat çekerek, vatandaşlara tasarruf uyarısında bulundu. Kuraklığın etkisini hissettirdiği barajda su seviyesi havadan da görüntülendi.

Son 65 yılın en kurak yılı! Barajda 98 günlük su kaldı 1

"BU DÖNEMDEN İTİBAREN YAYLADAĞI BARAJIMIZDAN EKİM AYININ 5'İNE KADAR İLÇEMİZE İÇME SUYU VERİLEBİLECEK"

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, kuraklığa yönelik yapılan çalıştayda çeşitli önlemler alındığına değinerek, "Son 65 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz. Şu anda Yayladağı Barajımızda su seviyemiz yüzde 20 seviyelerinde. Yüzde 12 seviyesinden aşağı içme suyu olarak kullanamıyoruz. Yayladağı Barajı'ndan gelen suyu hem ilçe merkezine hem de 11 mahallemize dağıtıyoruz. O bölgelerde fay hatlarından dolayı sondaj suyumuz da yok maalesef. Yaptığımız çalıştayda suya dikkat çektik. Tarımsal sulamada ve içme suyu tüketiminde vatandaşlarımızdan beklentimiz; suyu tasarruflu kullanalım. Su gerçekten çok büyük bir değer, su altından daha değerli. Tarımsal sulamada tansiyometre yöntemine başlıyoruz. Bu dönemden itibaren Yayladağı Barajımızdan Ekim ayının 5'ine kadar ilçemize içme suyu verilebilecek. Tarihe de baktığınız zaman geçmiş yıllarda bu dönemlerde yağış olmadığı görülüyor. İnşallah yağışlar olur bu süreçleri atlatırız ama büyük bir kuraklıkla karşı karşıya kalacağımızın göstergesi. Vatandaşlarımıza duyuracağımız en önemli şey, suyu tasarruflu kullanımı" dedi.

Son 65 yılın en kurak yılı! Barajda 98 günlük su kaldı 2

"YAYLADAĞI BARAJIMIZDA 98 GÜNLÜK İÇME SUYU VEREBİLECEĞİMİZ SU MİKTARI VAR"

Yayladağı Barajı'nda 98 günlük içme suyu kaldığını belirten Başkan Yalçın, "Özellikle şebeke suyunu tarımsal sulamada katiyen kullanmamamız lazım. Bunun için de Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Yayladağı Belediyesi ekipleri sahada kontrolleri sağlıyorlar. Eğer vatandaşımız içme suyunu tarımsal sulamada kullanıyorsa hem cezai işlem hem de tarımsal sulama aboneliği zorunluluğu getirmiştik. Kuraklık ve küresel ısınmayla birlikte orman yangınlarında da artış yaşanmaya başladı. İnşallah yağışlarımız olur ve su krizimiz çözülür ama şu an büyük bir kriz içerisindeyiz. HATSU, Yayladağı Belediyesi ve DSİ yetkilileri ile yapacağımız çalışmalarla bu yılki kuraklığı atlatmaya çalışacağız. Yayladağı Barajımızda 98 günlük içme suyu verebileceğimiz su miktarı var. Buharlaşma hesapları dahil olduğu takdirde belki daha da düşebilir" dedi.

Son 65 yılın en kurak yılı! Barajda 98 günlük su kaldı 3

"BU YIL 65 YILIN EN KURAK DÖNEMİNİ YAŞIYORUZ, ŞU AN İÇME SUYUMUZ BİLE YETMEYECEK DURUMA GELDİ"

Şenköy Mahallesi Muhtarı Sait Döş ise, kuraklıkla birlikte Yayladağı Barajı'nda metrelerce çekilmeler yaşandığını söyleyerek, "Geçen yıllarda barajımızdan gelen suyla çilek tarlalarımız sulandığı halde baraj doluluk oranı çok yüksekti. Bu yıl 65 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz, şu an içme suyumuz bile yetmeyecek duruma geldi. Barajımızda çok az seviyede su kaldı, üzerine de gelen su kalmamıştır. Barajımızda su seviyesi 15 metreye yakın çekilmiş durumda" dedi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu hormon eksikliği tüm gelişimi durdurabilir!Bu hormon eksikliği tüm gelişimi durdurabilir!
103 yaşında gençlere taş çıkartıyor! Bir gün bile aksatmadan yaptığı tek şey var...103 yaşında gençlere taş çıkartıyor! Bir gün bile aksatmadan yaptığı tek şey var...

Anahtar Kelimeler:
Hatay kuraklık su baraj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 TL'lik ev... Bakanlık harekete geçti! Arama yapanların karşısına çıkıyordu

1 TL'lik ev... Bakanlık harekete geçti! Arama yapanların karşısına çıkıyordu

Son 65 yılın en kurak yılı! Barajda 98 günlük su kaldı

Son 65 yılın en kurak yılı! Barajda 98 günlük su kaldı

CHP Grup Başkanvekili Emir sahneden inerken düştü! Hastaneye kaldırıldı

CHP Grup Başkanvekili Emir sahneden inerken düştü! Hastaneye kaldırıldı

Takısız, makyajsız, sade... Diva'nın bu hali olay oldu

Takısız, makyajsız, sade... Diva'nın bu hali olay oldu

103 yaşında gençlere taş çıkartıyor! Bir gün bile aksatmadan yaptığı tek şey var...

103 yaşında gençlere taş çıkartıyor! Bir gün bile aksatmadan yaptığı tek şey var...

Kritik hafta! PKK'nın silahlarının tamamının imhası için tarih verildi: 'Öcalan' detayı...

Kritik hafta! PKK'nın silahlarının tamamının imhası için tarih verildi: 'Öcalan' detayı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.