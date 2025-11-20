HABER

Son Başbakan Binali Yıldırım Konuralp Antik kentini gezdi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Türkiye Cumhuriyeti Son Başbakanı Binali Yıldırım, 26. Dönem TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile bakanlık yetkililerini Düzce’de ağırladı.

Aynı hükümette birlikte çalıştığı bürokratlarla bir araya gelen Özlü, Düzce tarihini barındıran Konuralp Antik Tiyatrosu’nu tanıttı.

Çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Faruk Özlü, 50-60 yılda yapılması mümkün olan kazıların 5 yıl gibi kısa bir sürede bitirildiğini aktararak; "Burada 5 yıldır kazı yapıyoruz. Kazılarda çok önemli eserler bulduk, hepsi orijinal. Bu alanın milattan önce 3. Yüzyılda inşa edildiğini biliyoruz. Koyu renk olan taşlar daha önce vardı, yerel halk arasında ‘Kırk Basamaklar’ olarak bilinirdi, onun alt kısmında olanları biz çıkardık. Normalde 50-60 yılda yapılacak kazıları biz 5 yılda yaptık. Kazı ekibi ve ekipmanlarını biz sağlıyoruz. Kazı başkanı müze müdürüdür. Yani buranın kazı kontrolü Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızdadır. Düzce’nin en güzel yeri burası. Romalılar burayı seçmişler, buraya yerleşmişler. Buranın zemini de kaya, sağlam bir zemini var" ifadelerini kullandı.
Heyet bölgeyi incelemesinin ardından Konuralp’ten ayrıldı.

