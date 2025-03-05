HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Son çalışma ortaya koydu: Dövme yaptırmak kanser riskini arttırabilir mi?

Son çalışma ortaya koydu: Dövme yaptırmak kanser riskini arttırabilir mi?

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
05.03.2025 18:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yayımlanan bir çalışmaya göre dövme mürekkebinin sadece dövme yapılan bölgede kalmadığı, lenfoma ve cilt kanserlerine neden olabileceği belirtildi.

Son çalışma ortaya koydu: Dövme yaptırmak kanser riskini arttırabilir mi?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, bir sağlık dergisinde yayımlanan dövme mürekkebinin sadece dövme yapılan bölgede kalmadığı, lenfoma ve cilt kanserlerine neden olabileceğine ilişkin çalışma hakkında açıklamada bulundu. Coşkun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

LENFOMA VE CİLT KANSERİ RİSKİ

"Danimarkalı 5 bin 900 dövmeli ikiz birey üzerinde yapılan bu vaka kontrol çalışmasında, dövmeli bireylerde cilt kanseri riskinin 1,62 kat daha yüksek olduğu ortaya koyuldu. Bir elin avuç içinden daha büyük boyuttaki dövme yaptıranlarda cilt kanseri ve lenfoma için daha yüksek bir risk bulundu. Daha önce yapılan bazı araştırmalarda, dövme mürekkebinin sadece enjekte edildiği yerde kalmadığı, mürekkep parçacıklarının vücutta dolaşarak lenf düğümlerine yerleşebileceği belirtilmişti.

Lenf düğümleri, vücutta enfeksiyonlarla savaşmada ve vücuttaki zararlı maddeleri filtrelemeye yardımcı olan bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır. Dövme mürekkebi cilde nüfuz ettiğinde, bir kısmı lenf düğümlerinde emilir. Özellikle dövme mürekkebinin lenf düğümlerinde kronik iltihaplanma yapabileceği ve bunun zamanla anormal hücre büyümesine ve kanser riskinin artmasına yol açabileceği riskine karşı dövme yaptırma üzerinde endişelerimiz var."

Dövme-kanser riski arasındaki bağlantıyı netleştirmenin şu an oldukça zor olduğunu belirten Prof. Dr. Coşkun, "Her dövme yaptıran birey kansere yakalanır diyemeyiz. Çünkü kanser hem pek çok nedene bağlı gelişebilen bir hastalıktır hem de kanserin gelişmesi uzun yıllar alabilir. Bu, gençlik döneminde dövme yaptırmanın onlarca yıl sonrasına kadar hastalığa yol açmayabileceği anlamına da gelebilir ve bu da doğrudan bir etkiyi ölçmeyi zorlaştırır.

DÖVMENİN BOYUTU DA ÖNEMLİ

Yapılan çalışmanın sonucunda dövmenin boyutuna da dikkat edilmiş. Daha büyük dövme yaptırmış olan bireylerdeki lenfoma riski, dövmesi olmayanlara kıyasla neredeyse üç kat daha yüksektir. Bu oran (tehlike oranı) yaş, dövmenin zamanlaması ve bireylerin çalışmada ne kadar süredir takip edildiğine bağlı olarak değişmektedir. Sonuç olarak bugüne kadar yapılan çalışmaları değerlendirdiğimizde 'dövme yaptırmak kansere neden olur' kesin yargısını verebilmek şu an için oldukça zor görünüyor. Daha ileriki çalışmalarla biyolojik mekanizmaları daha iyi anlayabileceğimizi umuyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Candan kardeşlerin dolandırıcılık davasında tanıktan olay sözler! "Bahar herkesten para isterdi, yeni tanıştığı birinden bile"Candan kardeşlerin dolandırıcılık davasında tanıktan olay sözler! "Bahar herkesten para isterdi, yeni tanıştığı birinden bile"
Emri Trump verdi! Ukrayna'yı zora sokacak kritik kararEmri Trump verdi! Ukrayna'yı zora sokacak kritik karar
Anahtar Kelimeler:
dövme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Oğlu böbrek hastası, kendisi kanser!

Oğlu böbrek hastası, kendisi kanser!

Gedson Fernandes'e rekor bonservis! Beşiktaş'ın kasası parayla dolacak...

Gedson Fernandes'e rekor bonservis! Beşiktaş'ın kasası parayla dolacak...

Ne dolar ne altın... Bu kez o rekor kırdı! İlk kez oldu

Ne dolar ne altın... Bu kez o rekor kırdı! İlk kez oldu

Emri Trump verdi! Ukrayna'yı zora sokacak kritik karar

Emri Trump verdi! Ukrayna'yı zora sokacak kritik karar

Mobbinge uğradığı iddia edildi! Kayıp mimarın patronu konuştu

Mobbinge uğradığı iddia edildi! Kayıp mimarın patronu konuştu

Beykoz Belediyesine yönelik soruşturmada ifadeler ortaya çıktı

Beykoz Belediyesine yönelik soruşturmada ifadeler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.