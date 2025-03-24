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  4. Son dakik | Bayram tatili kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplandı

Son dakik | Bayram tatili kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplandı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
24.03.2025 15:22
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. "Bayram tatili belli olacak mı?" sorusunun yanıtı merak edilirken, alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak.

Son dakik | Bayram tatili kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplandı

Son dakika: Kabine iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı.

İBB OPERASYONU DA MASADA

Kabinede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması hukuki ve asayiş boyutuyla ele alınacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramına ilişkin tatil süresinin de Kabine Toplantısı ile belirlenmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl bayram tatili 9 güne uzatılmıştı. Bu yıl ise bayramın hafta sonu ile birleşmesi nedeniyle gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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