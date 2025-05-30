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SON DAKİKA | 10 gün süreyle kapatılacaktı! Mahkemeden flaş 'Sözcü TV' kararı

Son dakika haberi: Sözcü TV için verilen 10 günlük karartma cezasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sözcü'de yer alan habere göre; mahkeme, 10 günlük ekran karartma cezasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararını oybirliğiyle aldı.

SON DAKİKA | 10 gün süreyle kapatılacaktı! Mahkemeden flaş 'Sözcü TV' kararı
Devrim Karadağ

Son dakika: Sözcü TV'ye verilen 10 günlük ekran karartma cezasıyla ilgili mahkemeden yeni bir karar geldi.

MAHKEMEDEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Sözcü TV Programcısı İpek Özbey, RTÜK’ün Sözcü TV’ye verdiği 10 günlük ekran karartma cezasına yürütmeyi durdurma kararı geldiğini ve mahkemenin kararı oybirliği ile aldığını duyurdu.

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SÖZCÜ TV 10 GÜN KARARACAKTI

RTÜK’ün Sözcü TV’ye verdiği 10 gün karartma cezası 1 Haziran itibarıyla uygulanacaktı. 10 gün boyunca Sözcü TV’nin ekranında RTÜK’ün karar metni olacaktı.

İMAMOĞLU PROTESTOLARI NEDENİYLE CEZA ALMIŞTI

RTÜK, İmamoğlu protestoları nedeniyle 27 Mart’ta dört kanala ceza vermişti.

Sözcü TV’ye 10 gün ekran karartma, Halk TV ve Tele 1’e beş kez program durdurma cezası vermişti.

RTÜK izleme uzmanlarınca yapılan incelemelerde, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesi ve merhume annesine yönelik küfür ve hakaretlerin canlı yayınlandığı, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili incitici ve alay edici yorumlar yapıldığı belirtilmişti.

Ayrıca, kamu görevi yapan kurum ve temsilcilerine, hâkim ve savcılara, emniyet güçleri ve kolluk kuvvetlerine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı kaydedilmişti.

LİSANS İPTALİ TEHLİKESİ

Sözcü TV aynı maddeden bir ceza daha alırsa, lisansı iptal edilecek.

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mahkeme son dakika sözcü tv
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