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Son dakika | 15 Papara şüphelisine tutuklama istemi! Savcılık talebiyle hakimliğe sevk edildiler

Son dakika haberi: Papara soruşturmasında adliyeye sevk edilen 15 şüpheli için savcılık tutuklama talep edildi. Savcılık şüphelileri tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

Son dakika | 15 Papara şüphelisine tutuklama istemi! Savcılık talebiyle hakimliğe sevk edildiler
Hazar Gönüllü

Papara Elektronik Para AŞ'nin "yasa dışı bahis" suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla aralarında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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15 PAPARA ŞÜPHELİSİNE TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında olduğu 15 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, Papara Elektronik Para AŞ'nin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın, 2016'dan itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı, şirket nezdindeki hesapların kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edebildiği ve bu hesaplarla ilgili incelemenin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı ve şirketin söz konusu işlemlerde gelir kazanmasını sağladığı belirtilmişti.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve başka kurumlardan alınan raporlara göre, yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara'nın sistematik ve yoğun şekilde kullanıldığı, şirketin bu suçu işlenmesini ve suçun işlenmesinde para transferini kolaylaştırdığı ifade edilmişti.

Analiz çalışmalarında Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102'sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğu aktarılan açıklamada, söz konusu meblağın platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, devamında ise suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı kaydedilmişti.

Açıklamada, "Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin, yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği halinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle, örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği, kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı aktarılan açıklamada, örgüt elebaşı ve örgüt üyelerine ait başta PPR Holding AŞ olmak üzere 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandığı, şirketlere sulh ceza hakimliğince TMSF'nin kayyum olarak atandığı bildirilmişti. (AA)

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