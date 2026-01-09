HABER

SON DAKİKA | 21 ilde organize suç örgütüne operasyon: 96 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen Organize Suç Örgütüne yönelik operasyonlarda 96 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya söz konusu örgütün liderinin yurt dışında cezaevinde olduğunu söyledi.

Son dakika: İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada "İstanbul merkezli 21 ilde elebaşılığını yurt dışında (cezaevinde) bulunan şahsın yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda 96 şüpheliyi yakaladık." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"İstanbul merkezli 21 ilde elebaşılığını yurt dışında (cezaevinde) bulunan şahsın yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda 96 şüpheliyi yakaladık.

Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği yağma, kasten yaralama gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu;

İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ’da bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Genellikle yaşı küçük şahısları örgütün hücre evlerine yerleştirdikleri,
-Bu şahısları çalıntı araç veya motosikletle kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit eylemlerinde kullandıkları,
-Sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalıştıkları ve örgütün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İstanbul Emniyet Müdürümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

