Son dakika | 26 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda tutuklama var! Örgüt dokümanları ve dijital materyaller de ele geçirildi

Son dakika haberi: FETÖ'ye yönelik son 2 haftada çok sayıda operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlarla ilgili açıklamada bulundu.

26 İLDE 77 KİŞİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya açıklamasında "26 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 77 şüpheliyi yakaladık. 56'sı tutuklandı. 21'inin işlemleri devam ediyor" dedi.

ÖRGÜT DOKÜMANLARI DA ELE GEÇİRİLDİ

Yerlikaya ayrıca "Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi" bilgisini verdi.