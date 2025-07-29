Son dakika | 26 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda tutuklama var! Örgüt dokümanları ve dijital materyaller de ele geçirildi

Son dakika haberi: FETÖ'ye yönelik son 2 haftada çok sayıda operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlarla ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Yerlikaya açıklamasında "26 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 77 şüpheliyi yakaladık. 56'sı tutuklandı. 21'inin işlemleri devam ediyor" dedi.
Yerlikaya ayrıca "Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi" bilgisini verdi.
26 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 77 şüpheliyi yakaladık.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 29, 2025
🔻56'sı TUTUKLANDI.
🔻21'inin işlemleri devam ediyor.
Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir,… pic.twitter.com/eIPNF9Ct0u
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