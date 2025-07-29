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Son dakika | 26 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda tutuklama var! Örgüt dokümanları ve dijital materyaller de ele geçirildi

Son dakika haberi: FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda 56 kişi tutuklandı.

Son dakika | 26 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda tutuklama var! Örgüt dokümanları ve dijital materyaller de ele geçirildi
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: FETÖ'ye yönelik son 2 haftada çok sayıda operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlarla ilgili açıklamada bulundu.

26 İLDE 77 KİŞİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya açıklamasında "26 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 77 şüpheliyi yakaladık. 56'sı tutuklandı. 21'inin işlemleri devam ediyor" dedi.

Son dakika | 26 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda tutuklama var! Örgüt dokümanları ve dijital materyaller de ele geçirildi 1

ÖRGÜT DOKÜMANLARI DA ELE GEÇİRİLDİ

Yerlikaya ayrıca "Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi" bilgisini verdi.

Son dakika | 26 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda tutuklama var! Örgüt dokümanları ve dijital materyaller de ele geçirildi 2

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Anahtar Kelimeler:
fetö Ali Yerlikaya
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