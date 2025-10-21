HABER

Son dakika | 3,6 milyar liralık işlem yapılmış! İstanbul'da düğmeye basıldı: Yasa dışı bahis operasyonunda 24 gözaltı kararı

Son dakika haberi: Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor. Son olarak İstanbul'da dev bir operasyon gerçekleşti. Banka hesaplarında 3 milyar 665 milyon lira işlem hacmi olduğu belirlenen 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika haberi: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadeleye yönelik yeni operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis iddiasına ilişkin 3 milyar 665 milyon lira para transferi yaptığı belirlenen 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

24 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

NTV'nin aktardığına göre; MASAK, ödeme kuruluşlarıyla yaptığı çalışma sonucu rapor hazırladı. Bununla birlikte 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonla şüphelilere arama, el koyma ve gözaltı işlemleri yapıldı.

1.2 MİLYAR TL TRANSFER YAPILMIŞ

Gözaltı kararı verilen kişilerin banka hesaplarında 3 milyar 665 milyon lira işlem hacmi olduğu belirlendi.

Bir bahis sitesi üzerinden 2023’te 807 işlemle 1.2 milyar TL transfer yapıldığı tespit edildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

