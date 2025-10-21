Son dakika | 3,6 milyar liralık işlem yapılmış! İstanbul'da düğmeye basıldı: Yasa dışı bahis operasyonunda 24 gözaltı kararı

Son dakika haberi: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadeleye yönelik yeni operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis iddiasına ilişkin 3 milyar 665 milyon lira para transferi yaptığı belirlenen 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.
NTV'nin aktardığına göre; MASAK, ödeme kuruluşlarıyla yaptığı çalışma sonucu rapor hazırladı. Bununla birlikte 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonla şüphelilere arama, el koyma ve gözaltı işlemleri yapıldı.
Gözaltı kararı verilen kişilerin banka hesaplarında 3 milyar 665 milyon lira işlem hacmi olduğu belirlendi.
Bir bahis sitesi üzerinden 2023’te 807 işlemle 1.2 milyar TL transfer yapıldığı tespit edildi.
