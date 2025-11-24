HABER

Son dakika | 9 azılı suçlu yakalanıp Türkiye'ye geri getirildi: Kırmızı bültenle arananlar da vardı

Son dakika haberi: Suçlular daha fazla kaçamadı. Kimi kırmızı bültenle uluslararası kimiyse ulusal çapta aranan birçok suçlu Türkiye'ye iade edildi.

Son dakika | 9 azılı suçlu yakalanıp Türkiye'ye geri getirildi: Kırmızı bültenle arananlar da vardı
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 7 ile ulusal seviyede aranan 2 kişi yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

GETİRİLDİĞİ ÜLKELERİ TEK TEK AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medyadan gelişmeyi duyurduğu açıklama şöyle:

"Kırmızı Bülten ile Aradığımız Suçluları Kararlılıkla Ülkemize Geri Getirmeye Devam Ediyoruz. Kaçış Yok!

  • Kırmızı Bültenle Aradığımız 7,
  • Ulusal Seviyede Aradığımız 2 Suçluyu
  • ALMANYA(3), ABD, ARJANTİN, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, BOSNA HERSEK, İRAN ve YUNANİSTAN’dan ülkemize geri getirdik.
  • Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ç., S.G., V.Y., A.S.Ö., O.K., G.A., G.A. ile ulusal seviyede aranan E.A.Ü. ve K.A. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı!

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde;

İŞTE İŞLEDİKLERİ KORKUNÇ SUÇLAR

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle;

  • “Çocuğu Kasten Öldürmeye Azmettirmek, Kasten Öldürmeye Teşebbüse Azmettirme” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ç. isimli şahıs ALMANYA’da,
  • “Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.G. isimli şahıs ALMANYA’da,
  • “Cinsel Suçlardan” Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan V.Y. isimli şahıs ALMANYA’da,
  • “Nitelikli Cinsel Saldırı” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.S.Ö. isimli şahıs AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’nde,
  • “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.K. isimli şahıs ARJANTİN’de,
  • “Kasten Öldürme, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’’ suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan G.A. isimli şahıs BOSNA HERSEK’te,
  • “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Nitelikli Yağma (5 Kez), Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan G.A. isimli şahıs İRAN’da,
  • ”Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından ulusal seviyede aranan E.A.Ü. isimli şahıs BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’nde,
  • “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan ulusal seviyede aranan K.A. isimli şahıs YUNANİSTAN’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

