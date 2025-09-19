HABER

Son dakika! ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak: Tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Trump'ın Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağı tarih belli oldu. Trump görüşmeyle ilgili olarak, "Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan mutluluk duyacağım. Dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Mustafa Fidan

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacak. Telefon görüşmesi sonrası açılama yapan Trump, F-35 uçaklarıyla ilgili mesaj verdi.

"ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Trump, şu ifadeleri kullandı;

"Erdoğan'la Beyaz Saray'da görüşeceğiz. 25 Eylül'de Erdoğan'ı ağırlamaktan mutluluk duyacağım. Beyaz Saray'da görmeyi dört gözle bekliyorum.

"F-35 ANLAŞMASININ OLUMLU SONUÇLANMASINI BEKLİYORUZ"

Erdoğan'la ilişkimiz hep iyi. birçok askeri ve ticari anlaşma üzerinde çalışıyoruz.

F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı da dahil birçok askeri ve ticari anlaşma üzerinde görüşmeye devam ediyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

19 Eylül 2025
19 Eylül 2025

Anahtar Kelimeler:
Beyaz Saray erdoğan trump
