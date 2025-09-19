Son dakika! ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak: Tarih belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacak. Telefon görüşmesi sonrası açılama yapan Trump, F-35 uçaklarıyla ilgili mesaj verdi.

"ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Trump, şu ifadeleri kullandı;

"Erdoğan'la Beyaz Saray'da görüşeceğiz. 25 Eylül'de Erdoğan'ı ağırlamaktan mutluluk duyacağım. Beyaz Saray'da görmeyi dört gözle bekliyorum.

"F-35 ANLAŞMASININ OLUMLU SONUÇLANMASINI BEKLİYORUZ"

Erdoğan'la ilişkimiz hep iyi. birçok askeri ve ticari anlaşma üzerinde çalışıyoruz.

F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı da dahil birçok askeri ve ticari anlaşma üzerinde görüşmeye devam ediyoruz.

Ayrıntılar geliyor...