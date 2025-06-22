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Son dakika ! ABD İran'da nükleer tesisleri vurdu... Trump'tan meydan okuyan açıklama: Ya barış ya büyük saldırılar

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Ufuk Dağ

Son dakika haberi: İsrail-İran savaşının 10. gününde ABD savaş uçakları, İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine saldırdı. İran, Fordo Nükleer Tesisi’nin bir kısmının zarar gördüğünü duyurdu. ABD Başkanı Trump daha sonra kameralar karşısına geçerek, "İran'ın Nükleer tesisleri artık yok, ya barış olur, ya çok daha büyük saldırılar" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Orta Doğu'da korkulan oldu. Çatışmalara ABD de dahil oldu. Gece saatlerinde ABD tarafından İran'ın nükleer tesisleri vuruldu. Bundan sonra yaşanacaklar daha çok merak edilirken Trump gece yarısı kamera karşısına geçerek İran'a bir kez daha meydana okudu.

İşte bölgede tüm yaşananlar...

09.15

İSRAİL'DEN İRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI!

İsrail ordusu: İran batısındaki askeri hedefler vuruluyor

08.50

TRUMP'A ABD'DEN TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıya, Demokrat Parti’den Kongre üyeleri sert tepki gösterdi. Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib ve Jim McGovern, saldırının Kongre’nin onayı olmadan yapıldığını belirterek, bunun anayasal yetkilerin ciddi biçimde ihlali olduğunu ve bunun açık bir azil gerekçesi olduğunu vurguladı.

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07.50

"SIĞINAKLARA GİDİN"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği ifade edildi.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı vurgulanan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde alarmların devreye girdiği kaydedildi.

07.20

İRAN'DAN İLK AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD, İran'ın barışçıl nükleer tesislerine saldırarak Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'ni, uluslararası hukuk ve nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşmasını ağır bir şekilde ihlal etmiştir" dedi.

Arakçi, "İran'ın BM Sözleşmesi kapsamında egemenliğini, halkını ve çıkarlarını korumak için tüm seçeneklerini saklı tuttuğunu" belirtti.

06.50

NETANYAHU'DAN TRUMP'A TEŞEKKÜR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırısı sonrası sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ettiği bir video yayınladı. Netanyahu videodaki konuşmasında, "Tebrikler Başkan Trump. ABD'nin müthiş ve haklı gücüyle İran'ın nükleer tesislerini hedef alma yönündeki cesur kararınız tarihi değiştirecektir. Yükselen Aslan Operasyonu'nda İsrail gerçekten inanılmaz şeyler yaptı. Ancak bu gece İran'ın nükleer tesislerine karşı gerçekleştirdiği eylemle ABD gerçekten eşsiz bir başarıya imza atmıştır. Dünya üzerinde başka hiçbir ülkenin yapamayacağı bir şey yaptı. Tarih, Başkan Trump'ın dünyanın en tehlikeli rejimini dünyanın en tehlikeli silahlarından mahrum bırakmak için harekete geçtiğini kaydedecektir. Bugünkü liderliği, Orta Doğu'yu ve ötesini refah ve barış dolu bir geleceğe taşıyabilecek tarihi bir dönüm noktası yaratmıştır. Başkan Trump ve ben sık sık, 'Güç yoluyla barış' deriz. Önce güç gelir, sonra barış gelir. Bu gece, Başkan Trump ve ABD büyük bir güçle hareket etti.

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Başkan Trump, size teşekkür ediyorum. İsrail halkı size teşekkür ediyor. Medeniyet güçleri size teşekkür ediyor. Tanrı Amerika'yı korusun. Tanrı İsrail'i korusun ve Tanrı sarsılmaz ittifakımızı, kırılmaz inancımızı kutsasın." ifadelerini kullandı.

06.30

İSRAİL HAVA SAHASINI KAPATTI

İsrail Havalimanları İdaresi'nden yapılan açıklamada, ülke hava sahasının tüm uçuşlara kapatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Mısır ve Ürdün üzerinden kara geçişlerinin ise açık tutulduğu aktarıldı.

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06.10

BM GENEL SEKRETERİ: BU ÇATIŞMA KONTROLDEN ÇIKMAK ÜZERE

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki nükleer tesisleri hedef alan saldırılarını "tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendirdi. Guterres, bu çatışmanın kontrolden çıkmak üzere olduğu uyarısında bulunarak, uluslararası toplumun diplomatik çözümden başka bir yol aramaması gerektiğini belirtti.

05.30

TRUMP: YA BARIŞ YA DAHA BÜYÜK SALDIRILAR

ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki üç önemli nükleer tesise yönelik saldırının ardından Beyaz Saray’da kameraların karşısına geçerek ulusa seslendi. Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’in de eşlik ettiği açıklamada Trump, operasyonun "muazzam bir askeri başarı" olduğunu ve İran’ın artık "barış yapmak zorunda" olduğunu belirtti. Trump konuşmasında "İran'ın Nükleer tesisleri artık yok, ya barış olur, ya çok daha büyük saldırılar" ifadelerini kullandı.

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04.30

ABD SAVAŞ UÇAKLARI NÜKLEER TESİSLERİ VURDU

ABD savaş uçakları, İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine saldırı düzenledi. Kum Eyaleti Kriz Yönetimi Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Birkaç saat önce Kum hava savunması aktif hale gelerek düşman hedeflerini tespit etti. Fordo nükleer tesisinin bir kısmı düşman hava saldırısına maruz kaldı" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan İsfahan Valiliği, "Birkaç saat önce İsfahan ve Kaşan’da hava savunma sistemleri düşman hedeflere karşı harekete geçti ve aynı anda birkaç patlama sesi duyuldu. İsfahan ve Natanz nükleer tesislerine yakın bölgelerde saldırılar gerçekleşti" şeklinde açıklama yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail abd nükleer
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