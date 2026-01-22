HABER

ABD basınından çarpıcı iddia: ABD, Suriye'deki askeri gücünü tamamen çekecek

Suriye ordusunun terör örgütü SDG kontrolündeki bölgeleri büyük oranda kontrolü altına almasının ardından Suriye'ye ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. ABD basının iddiasına göre ABD, Suriye'den askeri güçlerini tamamen çekmeyi değerlendiriyor.

Mustafa Fidan

Suriye ordusu tarafından başlatılan operasyonlarda, ülkenin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG ve SDG işgalinde olan bölgeler terörden temizlenmişti. Bu gelişmenin ardından ABD, SDG'nin anti-DEAŞ misyonunun sona erdiğini belirterek SDG'ye olan desteğini çektiğini dile getirmişti.

ABD BASINI YAZDI: AMERİKAN ASKERLERİ SURİYE'DEN ÇEKİLİYOR

Suriye yönetiminin ülke genelinde kontrolü büyük oranda sağlamasının ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak, ABD basınında çıkan haberlere göre, ABD'nin Suriye'de bulunan bütün askerlerini çekeceği iddia edildi.

22 Ocak 2026
22 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

