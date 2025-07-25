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SON DAKİKA | Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı

Son dakika! CHP'li belediyelere düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurahman Tutdere'ye ev hapsi kararı verilmişti. Tutdere'nin hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı.

SON DAKİKA | Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı
Doğukan Akbayır

Son dakika! CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında 5 Temmuz'daki operasyon dalgasında gözaltına alınan Adıyaman belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden alınmıştı. Tutdere ayrıca görevden de uzaklaştırılmıştı.

SON DAKİKA | Abdurrahman Tutdere nin ev hapsi kaldırıldı 1

EV HAPSİ KALDIRILDI

Tutdere hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı.

BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ BELLİ OLMUŞTU

Tutdere'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından Adıyaman Belediyesi'nde yapılan başkan vekilliği seçiminin ilk turunda CHP grubunun adayı Ufuk Bayır 22 Oy almıştı.

AK Parti Adayı Ekrem Çadır ise 9 oyda kalmıştı.

Bayır seçim sonucu Adıyaman Belediyesi Başkan Vekili seçilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Abdurrahman Tutdere
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