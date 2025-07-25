SON DAKİKA | Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı

Son dakika! CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında 5 Temmuz'daki operasyon dalgasında gözaltına alınan Adıyaman belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden alınmıştı. Tutdere ayrıca görevden de uzaklaştırılmıştı.
Tutdere hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı.
Tutdere'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından Adıyaman Belediyesi'nde yapılan başkan vekilliği seçiminin ilk turunda CHP grubunun adayı Ufuk Bayır 22 Oy almıştı.
AK Parti Adayı Ekrem Çadır ise 9 oyda kalmıştı.
Bayır seçim sonucu Adıyaman Belediyesi Başkan Vekili seçilmişti.
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