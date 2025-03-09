Son dakika | "Adamın biri korkuyor" deyip 'koltuğu' işaret etti! İmamoğlu: "Fitne fesatla kurdukları oyunu başlarına yıkacağım"

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı kampanyası kapsamında il gezilerine devam ediyor. Dün İzmir'de konuşan İmamoğlu bugün Adana’da halka seslendi. Erken seçim isteyip iktidara meydan okuyan İmamoğlu, "İmamoğlu olmadan seçime girmek istiyorsunuz. Yoksa korkuyor musunuz? Adamın biri korkuyor 'Gelip benim koltuğuma oturacak' diye. O koltuk senin değil, milletin!" diye konuştu.
İmamoğlu'nun konuşmasından dikkat çeken satır başları şöyle:
Daha güçlü parlamento istiyoruz. Ön seçim bütünleşmenin ilk aşaması olacak, birlikte başaracağız. Hep birlikte omuz omuza duracağız. Türkiye yepyeni bir başlangıç yapacak.
İktidar olacağız. 23 Mart'ta 'Millet burada' demeliyiz. Milletin iktidar olma umudu dalga dalga büyüyecek. Biz başarıya koştukça iktidarın zalimliği artıyor. Ben ne korkarım ne geri adım atarım. Fitne fesatla kurdukları oyunu başlarına yıkacağım.
İmamoğlu olmadan seçime girmek istiyorsunuz. Yoksa korkuyor musunuz? Adamın biri korkuyor 'Gelip benim koltuğuma oturacak' diye. O koltuk senin değil, milletin!
2014'ten beri tek suçum var: sandıkta yenilmemek. Sana yenilmeyeceğim!
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