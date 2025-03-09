Son dakika | "Adamın biri korkuyor" deyip 'koltuğu' işaret etti! İmamoğlu: "Fitne fesatla kurdukları oyunu başlarına yıkacağım"

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı kampanyası kapsamında il gezilerine devam ediyor. Dün İzmir'de konuşan İmamoğlu bugün Adana’da halka seslendi. Erken seçim isteyip iktidara meydan okuyan İmamoğlu, "İmamoğlu olmadan seçime girmek istiyorsunuz. Yoksa korkuyor musunuz? Adamın biri korkuyor 'Gelip benim koltuğuma oturacak' diye. O koltuk senin değil, milletin!" diye konuştu.

"EKONOMİ BİZİMLE DÜZELİR"

İmamoğlu'nun konuşmasından dikkat çeken satır başları şöyle:

Devlet adım adım yok olmaya gidiyor. Ekonomi, freni patlak kamyon gibi. Ekonomi bizimle düzelir.

"BU YOLDAN ASLA VAZGEÇMEM"

Partime güvenerek bu yola çıkıyorum ve bu yoldan asla vazgeçmeyeceğim. Ön seçimde tek bir yumruk olacağız. Bozuk düzeni yıkıp geçeceğiz. Biz boyun eğmeyiz, bir avuç insana milletin boyun eğmeyeceğini göstereceğiz. Millet herkesten büyüktür.

"TÜRKİYE YEPYENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPACAK"

Daha güçlü parlamento istiyoruz. Ön seçim bütünleşmenin ilk aşaması olacak, birlikte başaracağız. Hep birlikte omuz omuza duracağız. Türkiye yepyeni bir başlangıç yapacak.

Suriye'de olanlara göz yummayız. Alevilere yönelik katliamlar endişe kaynağı oldu. Suriye'de demokratik yönetim şart. Türkiye Suriye'de barışa yardım etmelidir.

"KURDUKLARI OYUNU BAŞLARINA YIKACAĞIM"