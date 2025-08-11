SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Ankara'da Çankaya merkezli deprem... Mansur Yavaş'tan açıklama

Son dakika deprem haberi: Balıkesir Sıngırlı'da dün akşam meydana gelen 6,1'lik depremin etkileri sürerken, başkent Ankara güne yeni deprem haberiyle başladı. Çankaya ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN AÇIKLAMA

Depremin saat 06:33'te meydana geldiği kaydedilirken; Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin derinliği 5.3 kilometre olarak açıklandı.

AFAD: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3,2

AFAD'dan yapılan açıklamada ise depremin 3.2 büyüklüğünde ve Etimesgut'ta olduğu kaydedildi.

Deprem Çankaya Beştepe'ye 1.05 kilometre, Söğütözü'ne ise 1.22 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

MANSUR YAVAŞ'TAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Depremin ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Etimesgut'ta meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.