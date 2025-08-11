HABER

SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Ankara'da Çankaya merkezli deprem... Mansur Yavaş'tan açıklama

Türkiye dün akşam saatlerinde Balıkesir'de meydana elen 6,1'lik depremin etkilerini henüz üzerinden atamazken; son dakika deprem haberi bu kez başkent Ankara'dan geldi. AFAD, Çankaya ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Devrim Karadağ

Son dakika deprem haberi: Balıkesir Sıngırlı'da dün akşam meydana gelen 6,1'lik depremin etkileri sürerken, başkent Ankara güne yeni deprem haberiyle başladı. Çankaya ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN AÇIKLAMA

Depremin saat 06:33'te meydana geldiği kaydedilirken; Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin derinliği 5.3 kilometre olarak açıklandı.

SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Ankara da Çankaya merkezli deprem... Mansur Yavaş tan açıklama 1

AFAD: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3,2

AFAD'dan yapılan açıklamada ise depremin 3.2 büyüklüğünde ve Etimesgut'ta olduğu kaydedildi.

Deprem Çankaya Beştepe'ye 1.05 kilometre, Söğütözü'ne ise 1.22 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Ankara da Çankaya merkezli deprem... Mansur Yavaş tan açıklama 2

MANSUR YAVAŞ'TAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Depremin ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Etimesgut'ta meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Ankara da Çankaya merkezli deprem... Mansur Yavaş tan açıklama 3

