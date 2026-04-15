SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Bursa'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.17'de merkez üssü Bursa'nın Karacabey ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 14, 2026
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [08.30 km] Karacabey (Bursa)
Tarih:2026-04-15
Saat:01:17:27 TSİ
Enlem:40.43722 N
Boylam:28.44778 E
Derinlik:6.01 km
Detay:https://t.co/vwj9NsvPyy@afadbaskanlik
