Son dakika: AFAD duyurdu! Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberi: AFAD tarafından yapılan açıklamada, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 19:13'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Mustafa Fidan

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi 4.1 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin derinliği 7.28 kilometre olarak belirtildi.

Depremde herhangi bir yaralanma, can veya mal kaybına dair bir bilgi henüz açıklanamadı.

Nurdağı ilçesi merkezli sarsıntı, Türkiye yerel saati ile saat 19:13'te meydana geldi. Depremle ilgili bilgilendirmeyi AFAD resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

