Son dakika: AFAD duyurdu! Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi 4.1 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin derinliği 7.28 kilometre olarak belirtildi.

Depremde herhangi bir yaralanma, can veya mal kaybına dair bir bilgi henüz açıklanamadı.

AFAD DUYURDU: GAZİANTEP'DE 4.1'LİK DEPREM

Nurdağı ilçesi merkezli sarsıntı, Türkiye yerel saati ile saat 19:13'te meydana geldi. Depremle ilgili bilgilendirmeyi AFAD resmi sosyal medya hesabından duyurdu.