SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.33'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 9 kilometre olarak belirlendi.

6.1 İLE SARSILMIŞTI

10 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem İstanbul dahil birçok ilden de hissedilmişti. 22 Eylül'de gece saatlerinde Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde yaşanmıştı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır