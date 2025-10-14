SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.33'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 9 kilometre olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 14, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-14
Saat:20:33:36 TSİ
Enlem:39.21556 N
Boylam:28.07833 E
Derinlik:9.12 km
Detay:https://t.co/bllQ55JhiH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
10 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem İstanbul dahil birçok ilden de hissedilmişti. 22 Eylül'de gece saatlerinde Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde yaşanmıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum