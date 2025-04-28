Son dakika: Ahmet Minguzzi’nin katillerinden Umutcan Baba’nın kemik yaşı tespiti sonuçlandı! Adli Tıp kararını verdi

Herkesin kalbinde büyük bir yara açan Ahmet Minguzzi cinayeti sonrası Türkiye seferber oldu. 23 Nisan'da Ahmet'in sürekli paten yaptığı parka onun adı verildi. Kamuoyu bu cinayetin faillerinin en yüksek sınırdan cezalandırılmasını talep ediyor.

Ahmet Minguzzi yerdeyken kafasına tekme atan Umutcan Baba

ADLİ TIP KARARINI VERDİ

Ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, katillerin kemik yaşı için itirazda bulunduklarını açıklamıştı. Adli Tıp Raporu sonuçlandı. Ahmet Minguzzi, bıçak darbeleriyle yere yığıldıktan sonra kafasına tekme atıp beyin ölümünü hızlandıran Umutcan Baba'nın 15 yaşını bitirerek 16 yaşı içerisinde olduğuna karare verildi.