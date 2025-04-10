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Son dakika | Ahmet Minguzzi'nin mezarına çirkin saldırı! Fotoğraflar tahribatı ortaya koydu: "Mesajı aldık, korkmuyoruz"

Son dakika haberi: İstanbul'un Kadıköy ilçesinde pazardayken bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı gerçekleşti. Avukat Rezan Epözdemir mezarlıktan fotoğrafları paylaşarak "Yaklaşık iki aydır aile ölüm tehditleri alıyor" dedi. Polisler inceleme yapmak üzere mezarlığa geldi.

Son dakika | Ahmet Minguzzi'nin mezarına çirkin saldırı! Fotoğraflar tahribatı ortaya koydu: "Mesajı aldık, korkmuyoruz"

Son dakika haberi: Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Ahmet Minguzzi 15 yaşında 2 çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayla ilgili yargı süreci devam ediyor. İlk duruşmanın gerçekleşeceği gün Minguzzi'nin mezarına saldırıldı.

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MİNGUZZİ'NİN MEZARINA ÇİRKİN SALDIRI

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, Ahmet Minguzzi'nin mezarına bu sabah bir saldırı olduğunu ifade ederek fotoğrafları paylaştı.

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"YAKLAŞIK İKİ AYDIR AİLE ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR"

Epözdemir sosyal medyadan şunları ifade etti:

"Müvekkillerimizin biricik evladı Ahmet Minguzzi'nin mezarına bu sabah saldırı olmuş. Emniyet mensupları ile görüştüm. Kendileri mezarlıkta gerekli incelemeleri yapıyor. Yaklaşık iki aydır aile ölüm tehditleri alıyor. Biz şu an duruşmaya gidiyoruz.

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"VERİLMEK İSTENEN MESAJIN FARKINDAYIZ"

Duruşmaya giderken gerçekleştirilen bu eylemle ilgili müvekkillere ve bize verilmek istenen mesajın farkındayız. Bugün için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile ilgili hem Sayın Mahkeme Başkanı, hem de Sayın Anadolu ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılarıyla görüştük.

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"MESAJI ALDIK, KORKMUYORUZ"

Aile de polis gözetiminde adliyeye gidiyor. Biz de duruşma icin adliyeye gidiyoruz. Umarım müvekkillerimiz bakımından gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Mesajı aldık, bu müptezellerden ve ahlaksızlardan korkmuyoruz, sonuna kadar mücadelemiz devam edecek, kimse merak etmesin, endişe etmiyoruz. Şimdi hukuken hesap verme vakti, duruşmaya bekliyoruz."

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ADLİYEDE HAREKETLİLİK

Cinayetle ilgili ilk duruşmanın görüleceği Kartal Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunun önünde kalabalık bir grup “Mattia Ahmet için Adalet” sloganları attı.

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NE OLMUŞTU?

İHA'nın aktardığına göre olay, 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy’deki tarihi Salı pazarında meydana gelmişti. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi (15), pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklanmıştı. O sırada yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi’yi tekmelemişti. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi, 14 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy Ahmet Minguzzi
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