SON DAKİKA: Dumanlar şimdi de İstanbul'dan yükseliyor... Türkiye alev alev yanıyor!

Ülkemiz, yaz sıcaklarının etkisinin artırmasıyla birlikte orman yangınlarıyla zorlu bir mücadele vermeye başladı. Son günlerde birçok kentte çıkan orman yangınları, hem doğaya hem de yerleşim alanlarına büyük tahrip oluşturdu. Özellikle Antalya, İzmir, Mersin, Çanakkale ve Muğla gibi ormanlık alanların yoğun olduğu şehirlerde peş peşe yangın haberleri gelirken, bu zincire son olarak İstanbul da eklendi.

İSTANBUL’DA ORMAN YANGINI

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan Kent Ormanı'nda bugün yangın çıktı. Vatandaşların cep telefonlarıyla kayda aldığı alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor. İlk açıklamalara göre can kaybı yaşanmazken, dumanların geniş bir alana yayıldığı bildirildi.

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.