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SON DAKİKA: Dumanlar şimdi de İstanbul'dan yükseliyor... Türkiye alev alev yanıyor!

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan büyük orman yangınlarının beraberinde şimdi de aynı alevler İstanbul Sultangazi Kent Ormanı’ndan yükseldi. Yangın paniğe neden oldu. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

SON DAKİKA: Dumanlar şimdi de İstanbul'dan yükseliyor... Türkiye alev alev yanıyor!
Çiğdem Sevinç

Ülkemiz, yaz sıcaklarının etkisinin artırmasıyla birlikte orman yangınlarıyla zorlu bir mücadele vermeye başladı. Son günlerde birçok kentte çıkan orman yangınları, hem doğaya hem de yerleşim alanlarına büyük tahrip oluşturdu. Özellikle Antalya, İzmir, Mersin, Çanakkale ve Muğla gibi ormanlık alanların yoğun olduğu şehirlerde peş peşe yangın haberleri gelirken, bu zincire son olarak İstanbul da eklendi.

SON DAKİKA: Dumanlar şimdi de İstanbul dan yükseliyor... Türkiye alev alev yanıyor! 1

İSTANBUL’DA ORMAN YANGINI

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan Kent Ormanı'nda bugün yangın çıktı. Vatandaşların cep telefonlarıyla kayda aldığı alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor. İlk açıklamalara göre can kaybı yaşanmazken, dumanların geniş bir alana yayıldığı bildirildi.

SON DAKİKA: Dumanlar şimdi de İstanbul dan yükseliyor... Türkiye alev alev yanıyor! 2

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul Sultangazi orman kent
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