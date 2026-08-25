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Son dakika | Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı an böyle görüntülendi! İlk kez ortaya çıktı

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş’in gözaltına alındığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Kuriş’in polisler eşliğinde götürüldüğü görüldü.

Son dakika | Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı an böyle görüntülendi! İlk kez ortaya çıktı
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Türkiye günlerdir Alihan Kuriş ve liderliğini yaptığı öne sürülen yapılanmaya yönelik operasyonu konuşuyor. Kuriş'in gözaltına alındığı anlar ilk kez ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında örgüt lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Alihan Kuriş’in gözaltına alındığı anlar A Haber tarafından yayımlandı.

Son dakika | Alihan Kuriş in gözaltına alındığı an böyle görüntülendi! İlk kez ortaya çıktı 1

AYLIK GELİRİNİ 380 BİN TL OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Kuriş’in soruşturma kapsamında verdiği ifadede aylık gelirinin yaklaşık 380 bin TL olduğunu söylediği ortaya çıkmıştı. Kuriş, gelirinin şirketten aldığı ücret ile kira gelirlerinden oluştuğunu belirtti. Mal varlığı sorusuna da yanıt veren Kuriş; Çamlıca’da 3 katlı evi, Sakarya’nın Erenler ilçesinde bir ofis binasında hissesi, Kısıklı’da ailesiyle ortak arsası ve 2008 model Mercedes otomobili bulunduğunu beyan etti. Kuriş, hakkındaki suçlamaları ise reddetti.

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Anahtar Kelimeler:
Alihan Kuriş
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