Son dakika | Almanya'yı panikleten olay! Münih'te art arda patlamalar yaşandı; can kaybı var

Son dakika haberi: Alman gazetesi Bild'in aktardığına göre, bu sabah erken saatlerde Münih'te meydana gelen birkaç patlama ve silah sesleri ihbarının ardından bir kişi ölü bulundu.

Polis ve itfaiye yetkililerinin, birkaç özel birim ve bomba imha uzmanıyla birlikte birkaç saattir bölgede çalıştığı bildirildi. Polis operasyon süresince bölgedeki bir okulun kapalı kalacağını açıkladı.

Adamın evini patlayıcılarla donattığı, ateşe verdiği ve ardından intihar ettiği düşünülüyor.

Öte yandan yetkililer, en az bir kişinin daha silahla vurulmuş halde bulunduğunu söyledi.

Polis sözcüsü Thomas Schelshorn, “halka yönelik herhangi bir tehlike bulunmadığını” ve “Oktoberfest ile herhangi bir bağlantısı olmadığını” belirtti.