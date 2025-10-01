HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Son dakika | Almanya'yı panikleten olay! Münih'te art arda patlamalar yaşandı; can kaybı var

Son dakika haberi: Almanya'dan panik yaratan bir haber geldi. Münih kentinde art arda patlamalar gerçekleşti. Bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Son dakika | Almanya'yı panikleten olay! Münih'te art arda patlamalar yaşandı; can kaybı var
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Alman gazetesi Bild'in aktardığına göre, bu sabah erken saatlerde Münih'te meydana gelen birkaç patlama ve silah sesleri ihbarının ardından bir kişi ölü bulundu.

Polis ve itfaiye yetkililerinin, birkaç özel birim ve bomba imha uzmanıyla birlikte birkaç saattir bölgede çalıştığı bildirildi. Polis operasyon süresince bölgedeki bir okulun kapalı kalacağını açıkladı.

Adamın evini patlayıcılarla donattığı, ateşe verdiği ve ardından intihar ettiği düşünülüyor.

Öte yandan yetkililer, en az bir kişinin daha silahla vurulmuş halde bulunduğunu söyledi.

Polis sözcüsü Thomas Schelshorn, “halka yönelik herhangi bir tehlike bulunmadığını” ve “Oktoberfest ile herhangi bir bağlantısı olmadığını” belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TikTok rakibi! ChatGPT'nin arkasındaki şirket tanıttıTikTok rakibi! ChatGPT'nin arkasındaki şirket tanıttı
Bingöl'de kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildiBingöl'de kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
Almanya Münih
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.