Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına dair davada tahliye edilen 3 kişiye yakalama kararı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 dönemine ait konser harcamalarına ilişkin yürütülen usulsüzlük davasında, tutuklu sanıkların tahliyesine yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itirazı doğrultusunda tahliye edilen 3 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarına dair davada tahliye edilen 3 kişiye yakalama kararı!

Ayrıntılar geliyor...

