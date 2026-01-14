Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına dair davada tahliye edilen 3 kişiye yakalama kararı!
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 dönemine ait konser harcamalarına ilişkin yürütülen usulsüzlük davasında, tutuklu sanıkların tahliyesine yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itirazı doğrultusunda tahliye edilen 3 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
14.01.2026 18:52
+
Yorum Yap
+
Ayrıntılar geliyor...Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum