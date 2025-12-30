SON DAKİKA | Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Son dakika: Ülke genelinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Ankara'da bu sabah terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, DEAŞ soruşturmalarında ele geçen dijital materyal çözümlemeleri sonucu, terör örgütünün içerisinde yer aldıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibatta bulundukları tespit edilen 11'i yabancı uyruklu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.