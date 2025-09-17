SON DAKİKA | Ankara'da FETÖ operasyonu! 10 subat ve astsubay gözaltında

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na sızan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin yönelik soruşturmada 1’i görevde, 9’u ihraç edilmiş toplam 10 subay/astsubayın Ankara merkezli 3 ilde gözaltına alındığını açıkladı.
Şüphelilerin, Ankara'daki büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün "sivil imamlarıyla" haberleştikleri tespit edildi.
Bu kapsamda Başsavcılıkça, biri muvazzaf, 9'u ilişiği kesilmiş 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
