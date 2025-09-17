HABER

SON DAKİKA | Ankara'da FETÖ operasyonu! 10 subat ve astsubay gözaltında

Son dakika: Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. Operasyonda 1’i görevde, 9’u ihraç edilmiş toplam 10 subay/astsubay gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Ankara'da FETÖ operasyonu! 10 subat ve astsubay gözaltında
Doğukan Akbayır

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na sızan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin yönelik soruşturmada 1’i görevde, 9’u ihraç edilmiş toplam 10 subay/astsubayın Ankara merkezli 3 ilde gözaltına alındığını açıkladı.

SON DAKİKA | Ankara da FETÖ operasyonu! 10 subat ve astsubay gözaltında 1

'SİVİL İMAMLARIYLA' HABERLEŞTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin, Ankara'daki büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün "sivil imamlarıyla" haberleştikleri tespit edildi.

SON DAKİKA | Ankara da FETÖ operasyonu! 10 subat ve astsubay gözaltında 2

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bu kapsamda Başsavcılıkça, biri muvazzaf, 9'u ilişiği kesilmiş 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

En Çok Aranan Haberler

