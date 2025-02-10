HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Ankara'da anne vahşeti! Çocuklarının bileklerini kesti... İkisi hayatını kaybetti, biri ağır yaralı

SON DAKİKA | Ankara'da anne vahşeti! Çocuklarının bileklerini kesti... İkisi hayatını kaybetti, biri ağır yaralı

10.02.2025 13:33
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

İçerik devam ediyor
10.02.2025 13:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ankara'da kahreden bir olay yaşandı. Serpil A.D., henüz belirlenemeyen bir nedenle cinnet getirerek, evde bulunan çocukları A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D'nin (7) bileklerini kesti. Çocuklardan A.S.D. ve O.A.D olay yerinde hayatını kaybederken, A.B.D. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Anne gözaltına alınırken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan Serpil A.D, henüz belirlenemeyen nedenle cinnet getirerek, evde bulunan çocukları A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D'nin (7) bileklerini kesti.

1c

İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ, BİRİ AĞIR YARALI

Haber verilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuklardan A.S.D. ve O.A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. A.B.D. ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

5c

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

4c

(AA / DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ankara son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Icardi 'Deja Vu' diyerek paylaştı, Acun Ilıcalı'dan tepki geldi

Icardi 'Deja Vu' diyerek paylaştı, Acun Ilıcalı'dan tepki geldi

Kayınpederiyle birlikte oldu! "İğrenç sahne..."

Kayınpederiyle birlikte oldu! "İğrenç sahne..."

31 Mart'ı bilmişlerdi... Son anketi yayınladılar: Zirvede aynı rakamı paylaştılar! "Yüzde 1'lik değişim kazananı değiştiriyor"

31 Mart'ı bilmişlerdi... Son anketi yayınladılar: Zirvede aynı rakamı paylaştılar! "Yüzde 1'lik değişim kazananı değiştiriyor"

Berat Albayrak’ın dönüşü: Yeni Kabine'de tanıdık isimler!

Berat Albayrak’ın dönüşü: Yeni Kabine'de tanıdık isimler!

Ankara'da sahte içki kaynaklı can kaybı 38'e yükseldi

Ankara'da sahte içki kaynaklı can kaybı 38'e yükseldi

DEM heyetinin yeni adresi Erbil!

DEM heyetinin yeni adresi Erbil!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kas ağrısına, yorgunluğa elveda! Evde profesyonel masaj keyfi...

Kas ağrısına, yorgunluğa elveda! Evde profesyonel masaj keyfi...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.