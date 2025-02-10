SON DAKİKA | Ankara'da anne vahşeti! Çocuklarının bileklerini kesti... İkisi hayatını kaybetti, biri ağır yaralı

Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan Serpil A.D, henüz belirlenemeyen nedenle cinnet getirerek, evde bulunan çocukları A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D'nin (7) bileklerini kesti.

İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ, BİRİ AĞIR YARALI

Haber verilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuklardan A.S.D. ve O.A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. A.B.D. ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

(AA / DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır