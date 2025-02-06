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  4. Antalya'da orman yangını çıktı! Konyaaltı ilçesinde çıkan yangında dumanlar kentin her yerinden görünüyor

Antalya'da orman yangını çıktı! Konyaaltı ilçesinde çıkan yangında dumanlar kentin her yerinden görünüyor

06.02.2025 14:57
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
06.02.2025 14:57
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Beydağları Sahil Milli Parkı içerisinde orman yangını çıktı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, ekipler müdahale ediyor.

Antalya- Kemer kara yolu üzerindeki Tünektepe mevkisinde Beydağları Sahil Milli Parkı içerisinde, saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı.

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Elektrik tellerinin sürtünmesi sonucu oluşan kıvılcımın neden olduğu düşünülen yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

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Duman kentin her yerinden görülürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Bölgenin kayalık olması karadan müdahaleyi güçleştirirken, Konyaaltı ilçesinde gökyüzünü duman kapladı.

ANTALYADA-ORMAN-YANGINI_550347_163183

Rüzgarın saatteki hızının 60 kilometreye ulaştığı Antalya'da, orman yangınına 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda işçiyle müdahale ediliyor.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Konyaaltı orman yangını
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