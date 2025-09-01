HABER

Son dakika | Artık oralara park edemeyecekler! İstanbul'da motosikletler için ayar geldi: "Kesinlikle müsaade edilmeyecek"

Son dakika haberi: İstanbul'da motosikletlerle ilgili tüm sürücüleri yakından ilgilendiren düzenlemeler yapıldı. Buna göre artık kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmeyecek. Ayrıca trafiğe kapalı alanlara motosikletle giriş yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Mega kentin kronik çilesi trafiğin en önemli sorunlarından biri de motosikletler. İstanbul Valiliğinden bu kapsamda yeni önlemler geldi. Valiliğin motosikletlerin park edeceği alanlar hakkında yayınladığı genelgede "kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmemesi, trafiğe kapalı olan alanlara motosikletle giriş yapılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi" gerektiği bildirildi.

SON DAKİKA | İSTANBUL'DA MOTOSİKLETLERE 'PARK' AYARI

Genelgede, "Günümüzde motosiklet/motorlu bisikletlerin, ulaşımı kolaylaştırması ve maliyet avantajı sağlaması nedeniyle hem bireysel kullanımda hem de ticari işletmelerce tercih edildiği, bu tür araçların trafikte daha fazla yer almasıyla birlikte uygun şekilde park alanlarının belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur" denildi.

BU ALANLARDA MOTOSİKLET PARKI YASAK

Genelge kapsamında park yasağının olduğu yerler şöyle hatırlatıldı:

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 61. maddesinde; "Park etmenin yasak olduğu yerler ve haller taşıt yolu üzerinde;

a) Duraklamanın yasaklandığı yerlerde,

b) Park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde,

c) Geçiş yolları önünde veya üzerinde,

d) Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde,

e) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde,

f) Üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda,

g) Kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde,

h) Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde,

i) İşaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında,

j) Kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde,

k) Park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde,

l) Park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında,

m) Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde,

n) Ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarda,

o) Engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde, Park etmek yasaktır." şeklinde düzenlenmiştir.

"KESİNLİKLE MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Valilik genelgesinde, "Trafik akışını etkilemeyecek şekilde ivedilikle motosiklet park alanlarının ilgili belediyelerce belirlenmesi, kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmemesi, trafiğe kapalı olan alanlara motosikletle giriş yapılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi" gerektiği bildirildi.

